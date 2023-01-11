港协暨奥委会要求各总会7月1日前正名“中国香港”

港协暨奥委会向部分总会致函，要求各体育总会在今年7月1日前完成正名程序，一致以“中国香港”名义参与国际体育活动。

据香港《星岛日报》报道，港协暨奥委会称，近日检讨辖下总会的正名进展后，发现部分总会名称仍未正名为“中国香港”，因此致函提醒有关总会尽快展开正名程序，并要求在今年7月1日前完成。

该会义务秘书长王敏超回复查询时称，上述要求并非不合理，无论与早前国歌事件有没有关系，有关决定是改正总会的名称。他说，若有个别总会表明7月1日后才能完成程序，会检视当中的过程及困难并提供协助，但长远而言都应该正名“中国香港”。

香港体育、演艺、文化及出版界立法会议员霍启刚称，自香港回归后，香港业余体育协会暨奥林匹克委员会，已于1999年正名为中国香港体育协会暨奥林匹克委员会（港协暨奥委会），并获国际奥委会认可。

他续称，《基本法》也清楚订明香港特别行政区，以“中国香港”名义单独地同世界各国、各地区及有关国际组织保持和发展关系。他希望各体育总会全力配合，给予运动员及专业团队更好的基础出外比赛交流，也从正名工作中更好地体现“一国两制”的精神。他也相信港协暨奥委会会协助各总会做好正名工作。

香港足球总会主席贝钧奇称，足总回归后虽然一直未有改名，但香港足球队一直以“中国香港”名义参与国际赛，同意改名有需要。

香港汽车会会长李耀培则说，汽车会在香港已有100年历史，改名是困难的决定，但为香港赛车运动员能够合法代表香港出赛，无奈将香港汽车会改名。他形容手续非常繁杂，除涉及注册以至银行户口等问题，也要向国际组织申请，预计农历新年后会召开委员及会员大会通过，预计于农历年后举行。