深圳生第三孩三年累积可获补贴1万9000人民币

为了提高民众生孩意愿，深圳市生育第三个子女的民众三年内将能获得累积补贴1万9000元（人民币，下同，约3733新元）。

据深圳市卫生健康委官网消息，近日，深圳市卫健委就《深圳市育儿补贴管理办法》（《管理办法》）公开征求意见，其中提到将为生孩民众提供补贴。

《管理办法》初步拟定，生育第一个子女的，办理出生入户后发放一次性生育补贴3000元，另外每年发放1500元育儿补贴，直至该子女满三周岁，三年累计发放补贴7500元；生育第二个子女的，办理出生入户后发放一次性生育补贴5000元，另外每年发放2000元育儿补贴，直至该子女满三周岁，三年累计发放补贴1万1000元；生育第三个子女的，办理出生入户后发放一次性生育补贴1万元，另外每年发放3000元育儿补贴，直至该子女满三周岁，三年累计发放补贴1万9000元。

育儿补贴所需资金纳入各区财政年度预算，市、区财政各承担50%，市级承担部分通过次年体制结算返还。

深圳卫健委称，深圳市生育率近几年呈明显下滑趋势，老龄化程度不断加深，人口形势不容乐观，需尽快出台配套积极生育支持措施，有效释放生育潜能，减缓人口老龄化进程，增强社会整体活力。

卫健委还称，深圳市平均每孩每年发放的育儿补贴接近且不超过每月居民人均消费性支出，育儿补贴标准设定较为合理，总体财政负担在可控范围之内。