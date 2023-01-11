中国国务院发文强调做细做实农村疫情防控

中国国务院联防联控机制农村地区疫情防控工作专班星期三（1月11日）发文，强调严把重要关口，做细做实农村地区疫情防控工作。要组建防控服务队伍，落实村民、返乡人员、重点人群、感染人群的个人防护责任。

根据央视新闻报道，《农村地区新型冠状病毒感染防控工作指南（乡村基层组织版）》强调，要组建防控服务队伍。在乡镇党委政府领导下，由村党组织书记负总责，村“两委”负责统筹组织建立村级防控队伍。发挥村民委员会等机制作用，通过网格化、信息化等手段，实行分组、分片（网格）联系。登记管理村民基本健康信息，重点做好有基础疾病的老年人、残疾人、孕产妇、孤寡老人和孤儿、事实无人抚养儿童、留守儿童等重点人群健康服务工作。承担摸底基本情况、组织走访巡查、协助送医送药、辅助转诊转运、落细关爱照料、做好宣传引导等防控任务。

《指南》明确，要落实村民、返乡人员、重点人群、感染人群的个人防护责任。引导村民主动配合接种疫苗，按要求组织有重症高风险人群尽早完成疫苗接种，科学佩戴口罩。引导返乡人员返乡初期和疫情严重时期尽量少聚集、少聚餐，不扎堆，减少与老年人尤其是患有基础疾病人群接触。村“两委”要掌握并上报本村重点人群健康信息，做好红黄绿色标识重点人群健康服务。感染人群出现发热等症状时，及时进行抗原或核酸检测。无症状感染者和轻型病例患者落实居家自我照护，出现持续高热、呼吸困难等症状时及时去医院就诊。

《指南》要求，要做好重点场所、环节防控管理。疫情严重时，适当控制集市庙会、文艺演出、展销促销、婚丧嫁娶等聚集性活动的规模、频次和时长，倡导婚事、丧事从简。娱乐休闲、宗教活动等场所暂停营业或开放；农贸市场、银行网点等营业场所缩短营业时间；限制同餐人数或取消堂食。

《指南》明确，要做好协助重点人群转运、联系抗疫物资配备等工作。组织动员有私家车的村民成立转运保障志愿车队。村卫生室要配足必要的防疫物资用品，药品等可用量应保持在2周以上。物资紧缺时，优先发放给重点人群和困难人员。

《指南》指出，要落实农业生产活动防疫措施。统筹疫情防控和大田农业生产、畜禽养殖及疫病防治、农资产品流通。村“两委”根据农户需求组织开展代耕代种代养，协助组织做好投入品供应，将农业生产资料、粮食和重要农产品纳入疫情防控重点物资运输保障范围，确保农资顺利下乡，农产品顺利外运。