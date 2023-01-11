2022年中国新能源车保有量同比增长67%

中国2022年新能源车保有量再创新高，达到1310万量，较2021年同比增长67.13％，占全国汽车总量的4.10％，业界预计2023年销量和持有量也将持续增长。

综合香港中通社和新华社星期三（1月11日）报道，中国公安部统计数据显示，2022年中国全国机动车保有量达4亿1700万辆，其中汽车保有量达3亿1900万辆，同比增长5.81％，而其中新能源车占汽车总量的4.10%，比2021年增加526万辆，增长67.13％。新能源车中，纯电动汽车保有量1045万辆，占新能源汽车总量的79.78％。

统计数据还显示，2022年中国新注册登记新能源汽车535万辆，占新注册登记汽车总量的23.05％，与2021年相比增加240万辆，增长81.48％。新注册登记新能源汽车数量从2018年的107万辆到2022年的535万辆，呈高速增长态势。

另一方面，中国乘用车市场信息联席会星期二（1月10日）发布的数据显示，中国12月新能源乘用车零售销量达64万辆，同比增长35.1％，保持趋势性上升走势，2022年全年新能源汽车的零售销量也同比增长90％至567万辆。

乘联会秘书长崔东树说，2022年新能源乘用车渗透率达到了27.6％，较2021年提升12.6个百分点。他预计，未来新能源车的渗透率仍会快速提升，2023年新能源乘用车销量或达850万辆，渗透率将达36%。

