中国文旅行业八项疫情防控工作指南即日废止

中国文化和旅游部办公厅星期三（1月11日）发布通知说，此前出台的文化和旅游行业八项疫情防控工作指南即日废止。

根据文旅之声微信公号消息，即日废止的指南包括旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南（第六版）、娱乐场所新冠肺炎疫情防控工作指南（第六版）、剧院等演出场所新冠肺炎疫情防控工作指南 （第七版）、互联网上网服务营业场所新冠肺炎疫情防控工作指南（第六版）、剧本娱乐经营场所新冠肺炎疫情防控工作指南（第三版）、旅游景区疫情防控措施指南（2022年12月修订版）、公共图书馆、文化馆（站）疫情防控措施指南（2022年12月版）以及社会艺术水平考级现场考级活动疫情防控措施指南（2022年11月修订版）。

通知说，三年来，文化和旅游行业认真贯彻落实中共中央、国务院决策部署，因时因势优化调整行业疫情防控政策，统筹疫情防控和行业恢复发展取得积极成果。

当前，随着病毒变异、疫情变化、疫苗接种普及和防控经验积累，中国冠病病毒感染疫情防控工作进入新阶段，面临新形势新任务。各地文化和旅游行政部门要进一步提高政治站位，坚持人民至上、生命至上，坚持科学防治、精准施策，坚持常态化防控和疫情严重期间应急处置相结合，平稳有序实施新型冠状病毒感染“乙类乙管”后的防控政策，统筹疫情防控和行业发展。

通知指出，冠病病毒感染实施“乙类乙管”后，工作重心从“防感染”转到“保健康、防重症”，从风险地区和人员管控转到健康服务与管理。实施“乙类乙管”，不是放开不管，而是强调更加科学、精准、高效做好疫情防控，更好统筹疫情防控与经济社会发展。

各地文化和旅游行政部门要结合当地实际，制定实施“乙类乙管”后行业疫情防控措施和疫情严重时的防控措施，确保各项疫情防控要求落实到位，保障文化和旅游活动正常开展，人员有序流动。要指导公共文化单位、文化和旅游经营单位做好场所、活动的常态化疫情防控，科学佩戴口罩，做好清洁消毒和通风换气，降低病毒传播风险。疫情严重期间，可适时依法采取临时性的防控措施，及时应对、果断干预、科学处置。

通知还指出，各地文化和旅游行政部门要加强对优化调整政策的解读，引导全行业客观认识中国防控政策措施优化调整的科学性和必要性，筑牢群防群控基础。充分发挥传统媒体和网站、微信、客户端等互联网平台的作用，全方位、多渠道开展新型冠状病毒感染防控知识宣传引导。

强调“每个人都是自己健康的第一责任人”，引导工作人员、参与文化和旅游活动人员自觉遵守防疫有关规定，坚持勤洗手、戴口罩等良好卫生习惯。开展工作人员培训，提高疫情防控意识和服务水平。提醒参与文化和旅游活动人员关注自身健康状况,做好个人防护。



通知要求各地文化和旅游行政部门要强化责任担当，组织落实好“乙类乙管”各项疫情防控措施，科学精准做好疫情防控工作。要加强对公共文化单位、文化和旅游经营单位的指导，明确工作目标，细化工作要求。要开展督导检查，及时发现问题并督促整改，确保各项疫情防控措施落实到位。公共文化单位、文化和旅游经营单位要认真落实疫情防控主体责任，执行实施“乙类乙管”后行业疫情防控措施，推动各项工作有序开展。