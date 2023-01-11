台军官分享北约交流过程 认同台湾是印太局势关键

一名台湾空军军官星期三（1月11日）分享了自己到北约防卫学院交流的过程，并称世界各国都认知到，在瞬息万变的印太局势中，台湾扮演着关键角色。

综合路透社和《联合报》报道，台湾国防部星期三早上邀请媒体前往新竹空军基地采访，并拍摄相关战备整备工作，除了天龙操演中“箭靶王”、“空战王”现身分享操演过程外，去年就读北约防卫学院战略2022年班的第42作战队副队长吴邦彦中校也分享其交流过程。

身兼空军年度战术总验收团队锦标单位主官的吴邦彦说，他在2021年到访罗马的北约国防学院参加了为期六个月的课程，并于去年1月返回台湾。课程由北约成员国、伙伴国一同参加，主要聚焦研讨国际及区域局势，包括俄罗斯与乌克兰战争、东欧状况研讨会、印太区域情势。

吴邦彦分享，这是一次学术交流，不是军事交流。学员包含外交及国防人士，各国学员在与他的互动过程中，许多学员对于台湾相当感兴趣，也认为印太局势瞬息万变，台湾在其中扮演关键角色，同时他自身也能汲取到各国学员的观点与意见。

他指出，有学员在会中提到，台湾在全球新闻的能见度增加，且半导体供应链拥有举足轻重的角色，因此他们深知安定的台海局势，是维系全球经济发展的关键。他们需要了解台湾的情况和能力。

台湾国防部受访时说，吴邦彦不是台湾派往北约防卫学院的第一位军官。但国防部没有进一步说明。