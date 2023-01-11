阳康恢复需要时间 浙江3月前不提倡举行竞技性体育赛事

中国放开冠病疫情防控后，不再对举办体育赛事有强制性要求，但出于染疫后需要一定时间恢复、期间不应开展剧烈运动的考量，浙江省体育局决定在3月前不提倡举办竞技性较强的体育赛事。

据浙江省体育局官网星期一（1月9日）发布的新闻稿，浙江省体育局竞赛处负责人针对相关提问做出以上回应。负责人介绍，目前浙江省依然遵循“不禁止”、“不提倡”、“不举办”的原则，即不硬性禁止举办各类体育赛事，3月前不提倡举行各类竞技性较强体育赛事，以及各类省本级体育比赛3月前原则上不举办。

负责人指出，只要是竞技比赛，都有一定强度。虽然已经放开，但由于“阳康”后，大多数人的身体状态恢复需要一定时间，恢复期间不能开展剧烈运动。特别是青少年相关的比赛，组织方要充分考虑孩子们身体情况，等身体机能恢复后再举办。

负责人说，从多方面考虑，省体育局计划在3月后面向全体观众开放各类体育赛事，届时像省“迎春杯”游泳比赛、青少年锦标赛等去年延期的相关赛事也将陆续恢复。

中国去年年底放宽疫情管控措施后，多地近期宣布已渡过第一波感染高峰。其中浙江省省长王浩星期一（9日）主持召开省疫情防控调度会说，当前浙江省第一波感染高峰已经平稳渡过，接下来要聚焦防重症，全力以赴做好医疗救治工作，增强重症救治能力，确保应收尽收、应治尽治。