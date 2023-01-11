尹锡悦要求韩外交部就对华防疫政策向中方说明立场

中国暂停签发韩国公民短期、口岸签证。对此，韩国总统尹锡悦要求韩国外交部就对华防疫政策向中国说明立场。

据韩联社报道，韩国外长朴振星期三转述尹锡悦就中国停发韩国公民赴华签证所表达的立场，称韩国政府基于科学依据制定防疫政策，相关措施旨在保护公民。

尹锡悦当天在青瓦台迎宾馆听取外交部2023年工作汇报。朴振在会上向尹锡悦汇报称，韩国政府优先考虑国民生命安全而采取了防疫措施，相关措施建立在科学客观依据之上。

他在会后向媒体做简报时也强调这一点，称韩国设置例外规定，面向有外交、公务、必要商务、人道主义事由的人员审发签证，但中国就此采取全面停发韩国公民赴华短期签证的举措，令人深感遗憾。他呼吁中国也理应基于科学客观事实做出防疫安排。

朴振还称，相关措施对韩中关系发展带来负面影响不可取。韩国将视中国境内冠病疫情形势再做何时放宽防疫措施的决定。

韩国政府从本月2日起暂停签发中国公民赴韩短期签证。不过，中国驻韩大使馆星期二（10日）在微信公众号上发布将暂停签发韩国公民赴华短期签证的通知。隔天，中国移民管理机构再宣布暂停对韩国、日本公民暂停签发口岸签证，暂停韩国、日本公民来华实行72/144小时过境免签政策。