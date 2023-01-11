涉嫌贿选 台南正副议长自请停止民进党党权

台南市正副议长邱莉莉和林志展早前陷入贿选风波，两人星期三（1月11日）受访时表态，称自己没有参与暴力或贿选，但已向民进党中央自请停止党权，并静待调查结果出炉。

综合台湾《上报》和中央社报道，民进党廉政会星期三晚上召开会议，调查邱莉莉和林志展涉嫌贿选的事件，邱莉莉和林志展也将北上与会说明。两人在行前受访时透露，他们已在星期一（9日）向党中央自请停止党权，相信廉政会将进行讨论。

两人重申未涉嫌贿选或参与暴力，也没有任何利益交换，一切静待党中央和司法调查，在这段期间自请停止党权，希望司法尽速查明，让真相大白，避免此案影响台南市议会审查预算和法案。

台南市议会日前爆发涉贿案，案情围绕议长邱莉莉及副议长林志展，再次重创民进党形象。

在选举过程中，200万（新台币，下同，约8万7400新元）“前金”和300万“后谢”的贿选传闻甚嚣尘上，甚至有传言指议员被威胁利诱，投自己废票可获1000万，投邱莉莉可得2000万。

为此，检调本月初锁定邱莉莉及林志展，兵分26路发动搜索，前后约谈包括前民进党中执委郭再钦、前民进党台南市党部执委林士杰、及市议员李文俊、张世贤、李镇国、黄丽招等人到案说明。台南地院也陆续裁定郭再钦、林士杰与无党团结联盟前名誉顾问团长杨志强收押禁见。当时，邱莉莉以50万元交保、林志展则以20万元交保。

此外，台南市议员黄丽招星期一也收押禁见；另一名市议员林文俊当时虽也被检方声押，但台南地院最终裁定无保请回，而检方星期二晚间也对此提出抗告，将待台南高分院审理。