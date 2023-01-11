中国将增加往返泰柬印尼等国直航航班数量

中国外交部发言人汪文斌星期三（1月11日）说，中国发布冠病病毒感染“乙类乙管”总体方案和中外人员往来暂行措施后，泰国、马尔代夫、印尼、柬埔寨等国表示热烈欢迎中国游客到访。中国也会为游客前往这些国家旅游提供更多便利，增加中国往返上述国家的直航航班数量。

汪文斌在外交部例行记者会上回答相关问题时说，在中方发布新冠病毒感染“乙类乙管”总体方案和中外人员往来暂行措施之后，许多国家表示热烈欢迎中国游客到访，不会对来自中国的旅客采取入境限制措施。他举例道，泰国副总理等政府官员前往机场迎接中国赴泰航班，并送上卫生防疫包和花环。泰国家旅游局局长现场用中文对游客说“中泰一家亲”。马尔代夫外交部官方网站和推特发表声明，欢迎中国调整出入境措施，热切期盼中国游客尽早来马旅游。柬埔寨首相洪森提出希望今年接待200万人次的中国游客，印尼等国专门安排说中文的人员进行对接，巴厘岛等旅游胜地因疫情暂停的中餐厅陆续恢复营业，当地旅行社也相继推出春节旅游产品。

汪文斌指出，友善自然会让中国游客感受到温暖和欢乐，宾至如归，成为他们选择出境旅游目的地的重要因素之一。中国也会为游客前往这些国家旅游提供更多便利，增加中国往返上述国家的直航航班数量。同时也会提醒他们，做好行前自我健康管理和监测，确保健康出行，平安出行。

汪文斌说：“中方将继续因应疫情形势不断优化调整有关措施，与各方共同保障中外人员安全顺畅有序往来，为国际团结抗疫和世界经济复苏贡献力量。”