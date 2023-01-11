台原能会主委谢晓星涉性骚扰下属被免职

台湾媒体去年10月曝光原子能委员会主委谢晓星疑似对女性下属进行言行性骚扰后，台湾行政院星期三（1月11日）宣布调查结果，认定谢晓星对下属的言行构成性别歧视及敌意工作环境的性别骚扰。行政院长苏贞昌认为谢晓星行为情节严重，即日起免去他的主委职责。

据行政院官网新闻传播处发布的调查结果报告，《镜周刊》去年10月报道谢晓星对待女性下属的言行疑似涉性骚扰后，苏贞昌立即指示由行政院秘书长李孟谚召集专案小组调查。历经三个月，通过约询15名原能会相关职员及被调查人谢晓星后，专案小组于今年1月9日召开评议会，一致通过认定谢晓星对女性下属的言行构成《性别工作平等法》中“性别歧视”及“敌意工作环境之性别骚扰”。

报告中说，被调查人谢晓星对秘书或机要的选任，以及对部属工作配置及请假的对待，存在因性别而有的不当差别待遇。此外，他在选任秘书或机要人员的标准及进行面试时，关注受僱者身高、年龄、外貌、星座、血型及家庭或婚育情况等无关工作能力的私人问题，成立《性别工作平等法》规定的性别歧视。



报告还指出，被调查人对部分女性下属有紧盯注视、过度接近或肢体接触，以及评论女性下属的身材、化妆或衣着打扮等言行，构成敌意性工作环境之性别骚扰。

报告提到，谢晓星得知案件调查结果后，旋即请辞主委一职。

针对案件调查结果，苏贞昌认为，谢晓星违反《性别工作平等法》的不当言行，影响了部门声誉，有负人民信赖托付，情节重大，已不适任主委职务，即日起免职。

报告指出，谢晓星身为部会官员，位居要职，民众对政务官的言行表现期待甚高，其动见观瞻理当严格自持、谨言慎行、以身作则、为人表率，但经专案小组调查认定其竟对女下属有性别歧视及敌意工作环境之性别骚扰等不当言行，实属不该，行政院对有政务官员涉此违反性平事件深表遗憾，对本件相关女下属的人格尊严所造成之负面影响或伤害表达歉意。行政院还决定，除公布案件调查报告外，也将案件移送监察院调查究责。

报告还说，在此案进行调查的同时，行政院也启动盘点，检讨现行防治性骚扰机制有无不足之处。检讨发现，针对行政机关长官涉性骚扰事件，以及雇主本人在职场所为性骚扰的处罚，现行法令规定的处理机制未尽完备。

报告透露，政务委员罗秉成已召开相关会议，指示各部会应修正性骚扰防治相关规定，以完备行政机关对性骚扰案件处理机制，并强化对被害人保护，落实性骚扰防治。同时，也责成性别平等处对各机关加强公务人员的性别平等教育训练与宣导，强化性别骚扰防治意识。

