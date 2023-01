下午察：“功夫女皇”杨紫琼与好莱坞的多重宇宙

在马来西亚出生,到英国主修芭蕾,后到香港影坛闯荡,再到美国好莱坞打下一片天,杨紫琼这三个字,如今已是太平洋两岸的传奇。

杨紫琼在美国时间1月10日(亚洲时间1月11日)凭借《天马行空》(中国大陆译《瞬息全宇宙》,台湾译《妈的多重宇宙》,香港译《奇异女侠玩救宇宙》,Everything Everywhere All at Once)的精彩演出,在美国金球奖颁奖典礼获颁音乐或喜剧类最佳女主角奖。

杨紫琼也是继美籍中韩混血演员奥卡菲娜(Awkwafina)后,第二位荣获这项殊荣的亚裔演员。

金球奖由好莱坞外国记者协会创办,是美国影视界主要奖项之一,被视为美国电影最高殿堂奥斯卡金像奖的风向标。

《天马行空》是一部美国科幻电影。这部电影中,杨紫琼扮演了一位遭遇人生困境的普通美国华裔妇女伊芙琳。然而,有一天她意外得知,自己竟然有能力拯救宇宙。

在致辞时,杨紫琼眼泛泪光,略带哽咽地说:“我只想站在这里,消化这所有的一切。40年来我没有放弃过......能到今天这一步,确实是了不起的一段旅程和令人难以置信的一战,但我认为这是值得的。”

杨紫琼也形容当初刚到好莱坞就像美梦成真,但却被别人告诫“你是少数族群”(you are minority),同时还有人惊讶她会说英文。“他们分不清楚日本人、韩国人、马来西亚人、印度人、亚洲人......然后我说,飞到这里要差不多13个小时,所以我学会了(英文)。”

这一番话,多少展露过去好莱坞对于亚裔的刻板印象,与此同时,也反映文化差异的门槛始终是一个障碍。但对于杨紫琼而言,这已时过境迁,她如今不仅被更多人看见,也成功走出自己的道路,在世界影坛留下浓墨重彩的一笔。

不过,杨紫琼走上电影之路,却从来不是刻意为之,似乎冥冥之中、早有命运安排。

杨紫琼1962年8月出生在马来西亚霹雳州怡保的一个富裕家庭。她起初是想成为芭蕾舞者,但在伦敦皇家舞蹈学院追逐梦想时,不幸脊椎受伤,不得不中断舞蹈生涯。

后来,在妈妈的鼓励下,杨紫琼参加了选美比赛,凭借姣好容貌和身材,她成功拿下“马来西亚小姐”的选美冠军,并代表马来西亚出征世界小姐。从古至今,选美比赛都是不少人进入演艺圈的跳板,毫无意外的,杨紫琼也投身这个竞争激烈的行业。

被誉为“东方好莱坞”的香港,是杨紫琼开启电影传奇人生的第一站。精通粤语、加上刻苦耐劳又搏命的性子,杨紫琼很快便以“功夫女皇”的标签站稳香港影坛,当时她的代表作包括《皇家师姐》、《警察故事3超级警察》、《东方三侠》等。

杨紫琼在《警察故事3超级警察》与功夫巨星成龙的玩命演出,至今仍让许多人津津乐道。(互联网)

杨紫琼在《警察故事3超级警察》骑着摩托车飞跃上火车,全程不用替身。(互联网)

杨紫琼在《警察故事3超级警察》与功夫巨星成龙的玩命演出,至今仍让许多人津津乐道,不得不佩服她的毅力和努力。也许正因如此,当年35岁,正值迈入中年门槛的杨紫琼,成功被美国好莱坞看见,出演了经典007系列电影《明日帝国》的女主角。她也因此成为史上第一位亚裔“邦女郎”。

不过,这还不是杨紫琼的事业巅峰。2000年,她演出了台湾导演李安执导的《卧虎藏龙》。在这部武侠片中,她将东方传统女性的隐忍与压抑演绎得淋漓尽致,引起许多亚洲人的共鸣,也成功征服一票欧美观众。

凭借在《卧虎藏龙》的惊艳表现,杨紫琼同时获提名台湾金马奖和香港金像奖的最佳女主角,并入围誉为“英国奥斯卡”的英国影艺学院电影奖最佳女主角。

杨紫琼在经典武侠片《卧虎藏龙》出演一名武功高超的镖师“俞秀莲”。(互联网)

有了种种肯定,杨紫琼成功拿到进军好莱坞的敲门砖。在过去20多年,她演出多部好莱坞电影,包括在2005年《艺伎回忆录》饰演资深艺伎;2011年在《翁山淑枝》中扮演缅甸民主人士翁山淑枝(又译昂山素季);2018年在《疯狂亚洲富豪》(又译《摘金奇缘》)挑战专横母亲角色;2021年演出漫威(Marvel)首部亚洲超级英雄电影《尚气与十环传奇》。

然而,如果仔细观察这几年的好莱坞主流电影,不难发现除了杨紫琼以外,似乎有越来越多亚裔导演、演员在好莱坞崭露头角,这在过去十年二十年前是难以想象的。其中,最为人知的例子,莫过于在北京出生的导演赵婷。2021年,她凭《游牧人生》(大陆译《无依之地》)斩获奥斯卡电影金像奖最佳影片奖与最佳导演奖,成为史上第一个获此殊荣的非白人女性。当年,韩国演员尹汝贞也凭《浓情家园》(又译《梦想之地》)拿下奥斯卡最佳女配角。

此前在2020年,韩国导演奉俊昊也凭《寄生上流》拿下奥斯卡金像奖的最佳电影、最佳导演等多项大奖。

从奉俊昊到赵婷,再到杨紫琼今天写下的成就,这是否意味着,亚裔电影人已经在好莱坞这个主宰全球电影市场的发行地,闯出了一条康庄大道?

“从来奥斯卡都是有某种‘政治’”,一直关注亚洲电影的影评人,香港浸会大学电影学院客席讲师朗天2021年4月接受英国广播公司(BBC)访问时说。他认为,奥斯卡并没有在近年特别嘉许亚洲人,但是亚洲导演和亚洲演员在好莱坞一股“政治正确”的思潮下得到了比过去更多的认可。

中国北京出生的导演赵婷,在2021年凭《游牧人生》(大陆译《无依之地》)斩获奥斯卡电影金像奖最佳影片奖与最佳导演奖,成为史上第一个获此殊荣的非白人女性。(法新社)

确实,回头看在过去大部分时间里,以华人为代表的亚裔群体,在好莱坞都处于绝对的边缘地带。

《凤凰周刊》去年7月曾刊文说,在19世纪末期,由于大量华人劳工涌入美国西部,对当地的美国底层工人形成了剧烈冲击,美国国会在1882年通过了第一个“排华法案”,宣布“绝对禁止华工入境十年”。

在这背景下,文章认为“华人在电影里的形象便可想而知”。例如,最早出现华人形象的影片《华人洗衣店场景》中,就出现了华人洗衣工的场景。文章并说,洗衣工以及与之相似的洗碗工、按摩师、车夫等蓝领工人,也就此在很长时间里定义了华人在电影里的银幕形象。

后来,还衍生出“傅满洲”这一银幕人物,他被外界广泛视为是好莱坞早期将中国人妖魔化的经典例子。

随着功夫巨星李小龙的出现,以及成龙、李安等人相继在好莱坞发展,亚裔的地位才开始慢慢得到提升和重视。

功夫巨星李小龙主演的电影《龙争虎斗》1973年上映后,在欧美国家开启了一股功夫片和动作片的风潮。(互联网)

中国市场崛起后,亚裔似乎成为了好莱坞电影不可或缺的脸孔。举个例子,一些好莱坞电影甚至制作了专门面向中国市场的“中国特供”版本。在这些影片里,必然会邀请几位中国观众熟悉的演员扮演一些无关痛痒的配角,例如《变形金刚4》的李冰冰、《X战警:逆转未来》的范冰冰等。

最知名的“中国特供”影片当数《钢铁侠3》,范冰冰饰演的角色只出现在了中国大陆公映的版本当中,在其他国家和地区公映的版本里毫无踪影。

总的来说,借着“政治正确”以及市场主导的东风,亚裔近年来的确在好莱坞逐渐闯出更加开阔的天地。但在这些黄皮肤的外表下,主演的电影依然围绕西方文化的主流价值观,或者还是以所谓的“白人”演员为主,相信杨紫琼也感同身受。

杨紫琼去年12月获选《时代》杂志2022年度偶像,成为史上首位获得此项殊荣的亚裔女星。 (互联网)

杨紫琼去年12月接受美国《时代》(TIME)杂志的专访,文章当中就有一段内容这样写道:“她(杨紫琼)在《卧虎藏龙》、《艺伎回忆录》和《疯狂亚洲富豪》中扮演了重要角色;她参演了漫威、《星际迷航》、《功夫熊猫》、《阿凡达》......但是,直到《天马行空》上映之前,她从未在好莱坞的征用单上名列第一。她很清楚其中的原因:长期以来,亚裔演员一直只能拿到刻板或无关紧要的角色,很少获得重要地位。”

文章也引述杨紫琼说:“这本不应该跟我的种族有关,但这一直是一场战斗,至少你得让我试试。”