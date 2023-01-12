世卫组织：中国严重低报冠病死亡人数

世界卫生组织(WHO)官员称，中国的冠病死亡数被“严重低报”（heavily underreported），中国政府应该分享更多有关疫情和正在传播的变异株的信息。

据彭博社报道，WHO突发卫生事件规划执行主任瑞安（Mike Ryan）在星期三（1月11日）的新闻发布会上说：“我们仍然没有足够的信息来进行全面，广泛的风险评估”。

瑞安说，中国的冠病死亡病例数被“严重低报”，中国政府应该鼓励官员们报告所有感染病例。他提到，一些官员之前只汇报冠病相关的肺炎病例。

WHO专家说，虽然中国在增加病床、冠病治疗和疫苗方面采取的行动值得称赞，但需要让世界更好了解其疫情的发展动向。除此之外，WHO还在寻找有关某些城市和农村地区病例数增减的细节。

WHO官员还希望获得更多有关正在传播的病毒株的遗传信息。到目前为止，中国官员告诉WHO，这些毒株主要来自奥密克戎的BA.5亚型株。虽然这种毒株在全球各地普遍存在，但WHO冠病疫情技术事务负责人Maria Van Kerkhove说，中国应该公开分享这些基因序列，以便科学家们可以对比分析。

WHO重申，由于中国提供的数据不足，各国对来自中国的入境人员采取检疫措施是可以理解的。