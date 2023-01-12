中国外长秦刚：所谓“债务陷阱”是强加给中非的话语陷阱

对于中国给非洲带来“债务陷阱”的指责，中国外交部长秦刚说，这是强加给中非的话语陷阱。

据中新社报道，当地时间1月11日，秦刚在埃塞俄比亚同非盟委员会主席法基共同会见记者。秦刚说，近年来，非洲国家积极致力于促进经济社会发展，但资金不足成为制约非洲繁荣振兴的主要瓶颈，如何平衡发展融资与债务增长关系，这是各国在发展中必须直面的问题。

秦刚说，中非是同呼吸、共命运的好兄弟，双方在共同发展的道路上并肩前行。中国始终致力于帮助非洲减缓债务压力，积极参与二十国集团（G20）缓债倡议，同19个非洲国家签署缓债协议或达成缓债共识，是二十国集团成员中落实缓债金额最大的国家。

秦刚说，世界银行统计报告显示，在非洲整体外债中，多边金融机构和商业债权人所持债务占比近四分之三，是非洲债务大头，他们在缓解非洲债务问题上可以也应该发挥更大作用。中方呼吁各有关方按照“共同行动、公平负担”原则，为缓解非洲债务压力做出贡献。

秦刚说，非洲债务问题的本质是发展问题。解决非洲债务问题不仅要通过债务处理等手段治标，也要治本，提升非洲自主可持续发展能力。中方对非融资合作主要涉及基础设施建设和生产性领域，着眼提升非洲自主可持续发展能力。所谓中国对非“债务陷阱”是强加给中非的话语陷阱。中国在非洲开展的项目和合作为非洲发展和民生改善作出贡献，非洲人民对此最有发言权。中方将继续尊重非洲人民意愿，立足非洲实际情况，通过中非合作给非洲人民带来实实在在的利益，实现更好的共同发展。