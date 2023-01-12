韩业界密切关注中国停发韩公民签证影响

韩国业界正密切关注中国政府暂停签发韩国公民赴华短期签证、口岸签证及72/144小时过境免签政策，是否对企业商务出差等工作计划造成影响。

据韩联社星期三（1月11日）报道，韩国航空业界说，受冠病疫情影响，往返韩中两国的航班量早已大幅缩水。航司方面受影响程度暂且不会太大，但短期内旅客需求减少不可避免。这让原本期待今年能改善收益率的廉价航空忧心忡忡。

航空业内人士称，虽然中国国家移民管理机11日起对韩国公民暂停签发口岸签证，并暂停韩国赴华72/144小时过境免签政策，但由于韩中航线执飞实际执行客运航班量较少，且大部分乘客是中国公民、韩国侨胞和留学生等，使用短期签证或经中国前往第三国（地）的情况相对偏少，相关措施的影响有限，不过将密切关注相关措施是否会长期化。

汽车和半导体业界也预测负面影响有限。以现代汽车集团为例，由于现代汽车中国法人是同中国当地公司合办，且当地派驻人员持长期签证，相关措施不会起直接影响。但业内预测，相关问题一旦长期化，当地工作项目难免受影响。三星电子、SK海力士等在华有生产线的半导体商也认为不会有直接影响。业内人士说，企业层面也没有特别的解决方案，只能静观其变。

受疫情影响陷入困境的免税店业界则颇为忧心。原本期待中国放开防疫措施后，游客会增加。业内人士表示，如果两国关系趋冷，中国反韩情绪高涨，将不利于业绩回暖。

韩国中小企业也相当担心。随着中国放开管控后，本期待对华出口能迅速调整恢复，未料再遇伏兵。韩国中小企业联合会原计划携30家中小企业参加2月底在广州举行的华南国际口腔展，但受停发签证影响，大多中小企业很难成行。

据悉，韩国全国13个地方中小风险企业厅和济州出口支援中心从11日上午起运营临时受理服务中心，实时掌握中小企业的困难事项，并和有关部门讨论支援方案。产业部方面说，将密切关注相关动向，与外交部等部门合作，了解企业面临的问题和困难。