英首相苏纳克坚称英国有权介入香港事务

在英国介入香港壹传媒创办人黎智英案件后，首相苏纳克誓言英国将奋起对抗“中国的侵犯”，并捍卫香港的自由。

综合法新社和网媒“香港01”等报道，负责亚洲事务的英国外交发展部政务部长屈维里安星期二（1月10日）与黎智英案代表律师团会面，并指英国外交部已为黎智英提供了一段时间的支持，英方会继续支持人权、自由和法治，引起香港政府和中国外交部驻港特派员公署的不满，敦促英方立刻停止干预香港内部事务。

苏纳克星期三（11日）在议会上回应议员询问时坚称，根据1985年生效的《中英联合声明》保证香港市民的公民权利50年不变，英国有权介入香港内部事务。

他说，在中国实施镇压后，英国引入数以万计的香港市民，因此将持续“奋起对抗我们认为是中国侵犯”的行为。英国将持续对抗破坏“我们非常努力争取到的（50年不变保证）”的行为。

75岁的黎智英是英国公民，被控串谋勾结外国或境外势力危害国家安全，以及发布煽动刊物等罪，早前获香港法院批准聘请英国御用大律师欧文（Tim Owen）为他辩护，结果触发中国全国人大常委会释法，裁定不具有香港全面执业资格的海外律师，应取得特首发出的证明书，才能为涉危害国安罪案件辩护。

黎智英案暂定今年9月开审，其律师团队日前要求与英国首相苏纳克“紧急会面”，商讨黎智英获释的“潜在方案”。

苏纳克办公室发言人说：“我们明确表示香港当局必须停止针对包括黎智英在内的泛民主派声音”。

港府星期二深夜发声明，强烈反对外国政府干预黎智英案，是企图破坏香港法治和干预香港司法独立审判权。

中国外交部驻港特派员公署星期三发声明，批评英国发表干预香港事务的言论，公然为反中乱港分子撑腰打气，赤裸裸破坏香港法治和司法独立，违反国际法原则和国际关系基本准则。

中国驻英国使馆发言人星期三就英国涉港错误言论答记者问时说，英方上述作法干涉中国内政，破坏香港法治，中方坚决反对。中方依法充分保障香港居民各项权利和自由。同时，香港是法治社会，任何违法犯罪行为都应受到法律应有制裁。任何人无论是什么身份背景，都没有凌驾于法律之上的特权。