美媒：谢锋或接任中国驻美大使

美国媒体报道，中国副外长谢锋有可能会接任驻美国大使。

据美国《华尔街日报》星期三（1月11日）报道，此举被视为是中国想要缓和“战狼”强硬外交作风，并改善中国的国际形象所采取的其中一个步骤。

知情人士称，虽然任命谢锋为驻美大使的决定尚未正式敲定，但是除了谢锋之外，目前并没有其他理想人选。中国需要先向美国提交新大使人选，并获得美国的同意，才能正式任命谢锋为驻美大使。

报道也引述中国外交部内部人士称，中国正在重新调整外交政策，以确保中美关系稳定，并减轻因冠病疫情处理方式，以及大力追求安全、工业和领土利益而对中国全球地位造成的损害。这些内部人士也说，中国外交官在美国前总统特朗普执政时期采取的强硬风格需要做出调整，以凸显不断变化的国际环境。

通讯咨询公司富捷思国际（FGS Global）的咨询合伙人、前美国外交官克莱恩 （William Klein）说，中国可能通过任命谢锋为驻美大使，传达中国希望能更好地管控中美竞争。

公开资料显示，谢锋今年59岁，曾在外交部北美大洋洲司任职，也担任过驻美国大使馆参赞和公使。他在2010年担任外交部北美大洋洲司司长，2014年出任驻印度尼西亚大使，2017年转任外交部驻港公署特派员，2021年担任副外长。

据报道，曾与谢锋会面的人士都认为，谢锋是低调、做事谨慎的官员。

中国外交部尚未回应《华尔街日报》的置评请求。

一些外交政策分析人士则认为，谢锋可能被任命为驻美大使，显示中国在策略上做出转变。新加坡南洋理工大学公共政策与全球事务课程助理教授骆明辉说：“从策略层面来说，他们仍会尽可能地进行劝诱、欺负、施压，但可能会稍微更有礼貌。”

报道也引述熟悉中国外交思维的消息人士称，中国官员仍将采取坚定行动，反击他们认为是针对中国，尤其是涉及中国核心利益的外来攻击行为。