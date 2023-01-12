传接任行政院长 台前副总统陈建仁：最爱研究而非政治

针对外界盛传他将接任行政院长，台湾前副总统陈建仁回应说，他最爱的是研究，不是政治。

综合台湾《自由时报》和东森新闻云等报道，执政的台湾民进党去年在“九合一”地方选举惨败，总统蔡英文定调在立法院会期结束后，会检讨内阁人事布局。

据传将接任行政院长的陈建仁星期三（1月11日）受访时强调，上次与蔡英文见面是11月底，蔡英文宴请前卫福部长陈时中与其竞总干部，他最近并未与蔡英文见面与通话。

陈建仁说，他最爱的是研究，不是政治，他是学者，不是政治人物，不用谈到接任阁揆的意愿。

对于陈建仁的说法，有党政人士分析，陈建仁星期一（9日）在脸书才贴出参加前教宗本笃十六世的丧礼，期间会晤日前曾遭中国大陆打压的香港荣休枢机主教陈日君，人都在国外，一切都还难说。

该人士也坦言，民进党内派系有一股拉行政院长苏贞昌下台的力量，对外放话，但蔡英文已说明要等到立法院会期结束，才会公布相关的内阁人事，现阶段仍多属臆测。

外传接任阁揆人选锁定陈建仁，搭档副阁揆人选桃园市前市长郑文灿，台湾行政院发言人罗秉成11日说，关于近日内阁改组的相关传闻，苏贞昌先前已表示待立院会期结束，就会和蔡英文讨论，有任何结论都会对外说明。

民进党内推估，苏贞昌可能在星期五（13日）立法院通过预算案后，率领内阁总辞。

苏贞昌星期四（12日）一早如常到行政院上班，一下车向警卫回个礼就冲进行政院内。今天（12日）也是台行政院一周一次的院会，备受外界瞩目这会否是苏贞昌主持的最后一次行政院会。

除了传出陈建仁和郑文灿接任行政院正副院长外，还有消息人士称，交通部前部长林佳龙接任总统府秘书长、基隆前市长林右昌接交通部长，内政部长则由屏东县前县长潘孟安接任。

据了解，民进党主席补选星期天（1月15日）举行，预计新内阁人员名单预料下周发布。