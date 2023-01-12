广深港高铁香港段15日起复运 南北行各占5000张车票

受冠病疫情影响停运近三年的广深港高铁香港段将于星期天（1月15日）起逐步恢复运营。通车初期将开放南北行各5000张车票，从星期四（12日）中午12时开始预售车票。

综合网媒“香港01”、澎湃新闻等报道，香港运输及物流局局长林世雄星期四上午到西九龙高铁站会见传媒时说，通车初期只提供短途车程，如深圳北、福田，及新增广州东站，整体以一万张车票为上限，南、北行各5000张车票，不占用原有陆路口岸的每天五万个配额。

林世雄说，广州东是传统的商业区，一向需求大，相信会受欢迎。他还说，西九龙站一带新增了不少新景点，例如M+博物馆及故宫博物馆，相信同样可吸引南下旅客。

据中国铁路广州局集团客运部负责人介绍，在恢复运营初期，铁路部门将安排开行广州、深圳地区往香港西九龙方向的跨境高铁列车，日均开行高铁动车组旅客列车38.5对。其中，香港西九龙至广州南八对、至广州东六对、至深圳北10.5对、至福田14对。下一步，铁路部门还将根据客流情况，适时对跨境高铁列车开行方案进行优化调整，持续推进跨境高铁旅客运输有序恢复。

据了解，广深港高铁车票将于1月12日中午12时进行预售，旅客购买跨境车票，可通过12306网站（含客户端)、车站售票窗口、代售点、自动售（取）票机等多种方式进行购票。香港西九龙站同步恢复办理客运业务。

据悉，广深港高铁香港段重开后，将不设实体票，购票时需登记回乡证资料，乘客可直接凭回乡证入闸。

港府发言人说，高铁复通初期会恢复往来香港西九龙站至深圳福田站、深圳北站及广州南站的站点，并新增往来广州东站的服务。中途站点则包括深圳光明城站、东莞虎门站、广州庆盛站及新增的东莞南站和东莞站。

高铁西九龙口岸的开放时间与停运前相同，即上午6时30分至晚上11时30分。口岸将不设预约要求，已购票的乘客只需持有有效的车票便可通过口岸来往两地。防疫要求方面与其他口岸相同，一般来往两地的人士须持有48小时内的核酸检测阴性结果报告。