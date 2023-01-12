比亚迪拟在印度大举扩张 计划2030年占四成市场份额

中国新能源车巨头比亚迪计划大举进军印度电动汽车市场，希望在这个全球第四大汽车市场转向电动汽车时，能占领更大的份额。

据彭博社星期四（1月12日）报道，比亚迪印度子公司高级副总裁戈帕拉克里希南（Sanjay Gopalakrishnan）在2023年印度车展上受访时说，比亚迪希望到2030年能占领印度电动汽车市场40％的份额。

他说，比亚迪作为一家全球性制造商必须志存高远，而印度是个不错的发展选择，“因为人们认识到了对电动汽车的需求，充电基础设施正在兴起。”

由于高昂的前期成本和缺乏充电基础设施，印度转向电动汽车的速度落后于中国和美国等其他国家。不过，比亚迪和美国塔塔汽车（Tata Motors）等外国汽车制造商并没有放弃这个潜在的大市场，依然在本周在新德里举行的车展上展示电动汽车。

比亚迪在2007年首次进入印度。戈帕拉克里希南透露，公司将在今年最后一个季度推出其在印度市场的第三款电动车型，并计划今年内将其在印度的经销商网络扩大一倍。比亚迪去年推出了首款电动汽车Atto 3 SUV，并计划今年销售1万5000辆。

戈帕拉克里希南说，比亚迪把自己定位为一家“全球”技术公司，以克服中国公司在印度运营的障碍，并给客户带来信心。