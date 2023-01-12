台行政院通过6000元新台币全民普发方案

台湾行政院星期四（1月12日）通过从超征税收中派发每人6000元（新台币，下同，262新元）的全民普发方案，相关法案将送交立法院审议。

综合台湾中时新闻网和壹苹新闻网报道，行政院通过的“疫后强化经济与社会韧性及全民共享经济成果特别条例”草案，将动用从超征税收中获得的3800亿元，其中1400亿将派发给全台民众，其余的款额将花在保健、加强经济及社会韧性等等。

国发会星期四在行政院会提出这项草案并进行讨论。国发会认为，台湾经济在疫情期间表现亮眼，政府财政管控与资金运用调度得宜，去年度中央政府总预算税课收入预计高于预算数，故规划3800亿元持续强化经济与社会韧性及由全民共享经济成长果实，透过减轻人民负担、稳定民生物价、调整产业体质、维持经济动能等面向，减缓全球经济衰退对台湾之影响，以积极施政稳定经济成长动能。

行政院发言人罗秉成转述苏贞昌在院会裁示时说，在未来经济前景并不乐观情形下，台湾要维持经济动能跟调整产业体质，只有做好准备才能应对未来的可能变化，只有这样才能稳定民生物价，减轻人民负担。苏贞昌相信，这是台湾民众期待的，也是立法院跟行政院责任所在。

台湾联合新闻网则报道，法案一旦正式生效，施行时间预计将持续到2025年12月31日。