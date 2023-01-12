广东省预计今年GDP为5%以上

广东省长王伟中星期四（1月12日）上午说，今年全省经济社会发展的主要预期目标是：全省地区生产总值增长在5%以上，社会消费品零售总额增长6%，固定资产投资增长8%和进出口总额增长3%等。

据《南方日报》报道，广东省第十四届人民代表大会第一次会议12日上午在广州开幕，省长王伟中在作政府工作报告时，作出上述建议。

王伟中说，去年国际环境风高浪急，改革发展稳定任务艰巨繁重，预计去年全省地区生产总值达12.8万亿元人民币（下同，约2.52万亿新元）、增长2%左右，成绩殊为不易。

他说，去年受多重因素冲击影响，面临的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力突出，经济发展遇到多年未有的困难和挑战，广东强化经济大省勇挑大樑责任，全力保持经济平稳运行。

王伟中说，过去五年，广东省坚持稳中求进工作总基调，经济实力实现大步跨越。五年跨过3个万亿元级台阶、年均增长5%，连续34年居全国首位。

王伟中在报告中划定了今年的主要预期目标：地区生产总值增长5%以上；固定资产投资增长8%，社会消费品零售总额增长6%，进出口总额增长3%；规模以上工业增加值增长5.5%以上；地方一般公共预算收入增长5%；居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步，居民消费价格涨幅3%左右；城镇新增就业110万人以上，城镇调查失业率控制在5.5%以内；粮食产量1268万吨以上。