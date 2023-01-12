大湾区航空今天日本首航接载逾150人

日本本月初宣布放宽香港航班限制，允许香港航班从1月8日起，可使在日本所有机场降落。大湾区航空星期四（1月12日）如期开展往返日本的首趟航班，接载逾150人。

综合东网、《星岛日报》报道，大湾区航空由深圳东海航空董事长黄楚标创立。黄楚标12日上午在首航典礼上说，自去年7月推出曼谷航线后不断增加班次，逐步扩展飞行网络，去年12月开辟台北航线，他很高兴今天（12日）再新增每周七天往返东京的航班。

他续称，大湾区航空在各行各业受冠病疫情影响的时刻成立，但相信香港在“一国两制”下拥有独特地位，不论是作为国际城市、金融中心、航运中心或贸易中心，同时在粤港澳大湾区扮演更重要的角色，加上机场第三跑道启用，对香港航空业发展提供更多机会，是他三年前在香港成立航空公司的理由。

黄楚标说，日本早前宣布实施航班限制，公司开办东京航线的计划也受影响，但在港府积极与日本磋商后，终可如期推出新航线，因此特别感谢运输及物流局。他强调，大湾区航空作为新成立的航空公司，会以创新的营运模式，为香港航空界开新篇。

香港运输及物流局局长林世雄出席首航仪式致词时说，大湾区航空在“疫”境下成立，在香港及世界各地开展筹备工作、取得相关的营运牌照，并成功在去年7月正式推出泰国曼谷首航，实在来之不易。东京是大湾区航空继曼谷和台北之后的第三个航点，相信大湾区航空的持续发展，将能够为旅客提供更多元化的航空服务，进一步强化香港以至粤港澳大湾区与世界各地之间的航空交通连系。

林世雄说，随着香港跟大陆与世界各地重新联通，香港的航空业正逐步重回正轨，当局期待继续与业界携手努力，更好发挥香港作为国际航空枢纽的角色，共同为香港航空业缔造更蓬勃的发展。

大湾区航空行政总裁许汉忠说，香港往返日本的首航客机共接载逾150人，载客量超过80%，并指日本是香港人最喜欢的旅游地点之一，首航机票去年12月才开卖且反应理想。随着香港入境措施已放宽等，他相信需求会增加。

大湾区航空由即日起，每天提供一对航机往返香港与东京成田国际机场，出发时间为早上9时20分，下午2时50分抵达东京；回程航班则于下午4时起飞，晚上8时15分抵港。除了东京新航线，大湾区航空目前另提供曼谷、台北航线，累计营办三条航线。

韩国首尔航线将于下周二（17日）起投入服务。另外，大湾区航空早前指正计划筹组多个航点，包括北京、上海、武汉、杭州、马尼拉、大阪等，但具体仍视乎各地防疫措施放宽程度。航空公司目前引入三架客机，预计今年初运力将接近饱和，故已计划年内再引进两至三架客机。