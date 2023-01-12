朱立伦：民进党不反省检讨 阁揆换谁都一样

执政的台湾民进党政府内阁改组在即，国民党主席朱立伦说，民进党若不知道反省检讨，行政院长换谁都一样。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网报道，朱立伦星期四（1月12日）上午参加“中华民国”妇女总会全国会员代表大会受访时说，如果总统股蔡英文和民进党永远以傲慢态度面意民意、不知反省检讨，换谁当行政院长都一样。“谦卑、谦卑再谦卑”已经变成民间笑话。

朱立伦说，民进党政府内阁是否改组，中间还牵涉到严重派系争斗，但不管民进党派系怎么斗，不要斗到变成黑金、利益，这比较重要。对国民党而言，只希望台湾好、“中华民国”好。

外传台湾前副总统陈建仁、桃园前市长郑文灿是可能的正、副阁揆人选，朱立伦说，对于还没有发生的传言，他不想多做揣测，而且对民进党派系争斗、利益分赃，或中间有任何的特殊政治利益考量，他也不予多做评论。

此外，有关外传朱立伦农历年后将访问日本，以及国民党副主席夏立言将再出访中国大陆，朱立伦说，他经常看到这类报道，虽然国民党持续国际交流、两岸交流路线，但到目前为止还未有出访时程安排，他很佩服媒体可在他还未规划的时候就报道。

朱立伦说，国民党大陆部、国际事务部会帮国民党建构更好的国际关系以及和平的两岸关系，替未来的蓝营总统候选人奠定基础。