媒体称上海街头殴打路人者包括王思聪

上海警方通报一起殴打路人致轻伤事件，媒体称有权威人士证实，涉事者之一的王某某为中国前首富王健林之子王思聪。

据上海市公安局静安分局官方微博“警民直通车-静安”星期四（1月12日）发布的警情通报，星期三（11日）4时许接报南京西路一商务楼门口有人被打，经查，34岁的男性王某某等四人误以为在路边候车的陈某某对其拍照，随后双方发生争吵，王某某等人对陈某某进行了殴打。经司法鉴定，陈某某左侧鼻骨骨折，面部多处挫擦伤及挫伤，综合评定为轻微伤。

通报说，警方根据《治安管理处罚法》对存在殴打他人违法行为的王某某作出行政拘留七日、并处罚款500元（人民币，约100新元）的处罚决定。不过，因王某某等四人对公安机关作出的行政处罚决定提请行政复议，公安机关依法对王某某等四人暂缓执行行政拘留。

据《新京报》旗下“我们视频”栏目报道，有权威人士证实，打人者王某某就是王思聪。

不过，“凤凰网科技”官方微博发文称，王思聪百度百科资料显示，他的生日为1988年1月3日，在事发时已满35周岁，与警方通报中的信息不符合，“初步可排除王某某系王思聪。”

截至发稿时，“权威人士称上海打人者王某某系王思聪”的词条登上新浪微博热搜榜榜首，上海警方的通报也在热搜榜高位。

王思聪是王健林的独生子，一向言行大胆，过往多次发言都成为网络热议话题，他的个人微博粉丝曾超过4000万。不过，他的个人微博帐号去年4月被彻底封禁，网民怀疑与他此前发表质疑连花清瘟的言论有关。当时也有网传消息称，王思聪因涉嫌寻衅滋事罪被上海警方拘捕，但未被证实。