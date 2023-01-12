美前副国安顾问博明：台湾延长兵役期是向北京发出警告

美国前副国家安全顾问博明（Matthew Pottinger）说，台湾延长义务兵役期限，是向北京发出警告。

综合联合新闻网和自由时报报道，国立政治大学社会科学学院星期四（1月12日）上午在校区举行“社科30x指南政策论坛─惊涛骇浪中的自由：台湾准备好了吗？”座谈会，邀请博明与台军前参谋总长李喜明对谈。

博明致词时，赞扬台湾将义务兵役制从4个月延长到12个月。他说，延长服役期，士兵将获得更严格、有战斗力的训练。

博明认为，这一举措是台湾社会“对捍卫主权的宣告”，并且是“向北京发出警告”，这样的例子必须多多益善。

博明也谈到了中国大陆对台湾进行的“认知战”。他说，北京的“认知战”是经过精心设计的，有很深的伪装，在台湾已经取得了一些成功，因为他在台湾电视、新闻出版物和私人谈话听到一些言论，“同北京的宣传有点像”。

博明举例，“美国把台湾当棋子，准备把台湾乌克兰化”以及“普京入侵乌克兰是对北约长期存在的一种可以理解的回应”。根据这种逻辑，“台湾加强其防御侵略的能力是挑衅性的”。

他说，真正去思考时，这些言论荒谈的逻辑就不攻自破。美国与台湾以及其他盟友密切合作，目的是阻止两岸发生战争，因为战争无论对哪一方都是灾难性的，美国国父华盛顿曾说“为了确保和平，必须让人知道，我们已经做好随时作战的准备”，无论台北或华盛顿都应将此当成睿智的共识。