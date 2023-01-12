中国出境航班预订量仅为疫情前的15%

旅游数据公司ForwardKeys星期四（1月12日）公布的数据显示后，在1月8日重开国门后的第一个星期，中国出境航班预订量同比激增192%，但仅为冠病疫情前的15%。

据路透社报道，ForwardKeys公司负责进行洞察的副总裁庞蒂（Olivier Ponti）在声明中认为，航班载客量低、昂贵的机票、多国实施登机前冠病检测规定，以及护照和签证申请积压都构成挑战。

庞蒂说：“尽管在农历新年期间可能出现三年来首次的国际旅行反弹情况，我们需要等待更长的时间，才能看到中国游客恢复探索全球的复苏情况。”

自中国去年12月26日公布大范围开放边境措施后，一些在线旅行社称搜索和预订量激增数倍，但并没有提供与2019年比较的数据。

ForwardKeys数据则显示，去年12月份从中国出境的机票价格平均比2019年高出160%，但票价自6月载客量更低、需要接受隔离的时期以来，便呈现下降趋势。

庞蒂说，他的公司预计中国出境市场将在今年第二季度强劲回升。

ForwardKeys也公布，12月26日至1月3日中国大陆最受欢迎的预订目的地是澳门、香港、东京、首尔、台北、新加坡、曼谷、迪拜、阿布扎比和法兰克福，其中有67%的预订个案是在1月7日至2月15日春运期间启飞的机票。

数据机构Cirium则公布，1月份往返中国的航空公司国际航班载客量，仅为疫情前的 11%，但这个百分比预计到了4月份将上升至约25%。