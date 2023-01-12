秦刚：非洲不是大国博弈角力场

中国外长秦刚强调，非洲不是大国博弈的角力场，任何国家没有权力强迫非洲国家选边站队，中美两国应合作共赢，不应损害第三方利益。

中国外交部官网公布，秦刚星期四（1月11日）在东非国家埃塞俄比亚，同非洲联盟委员会主席法基共同会见记者。非盟的总部就设在埃塞俄比亚。

秦刚就记者问及中国对美非峰会的看法做出回应时说，中美都是联合国安理会常任理事国，对世界和平安全与发展负有重大责任。中美关系不应是竞争关系，不应是你输我赢的零和博弈，否则只会两败俱伤、让世界遭殃。中美应相互尊重、和平共处、合作共赢，不应损害第三方利益，这才符合时代进步潮流，才符合国际社会的普遍期待。

秦刚认为，非洲是一块崛起的大陆、希望的沃野，充满生机和活力。没有非洲的和平与发展，就没有世界的稳定与繁荣。非洲需要的是团结合作，而不是阵营对抗，任何国家、任何人都没有权力强迫非洲国家选边站队。非洲应该是国际合作的大舞台，不是大国博弈的角斗场。如果有竞争，那就比一比谁为非洲和平发展、谁为非洲争取国际治理议程中更大代表性和发言权做的实事更多。“无论哪个国家，只要他们真心诚意帮助非洲实现和平与发展，我们都乐见。如果非洲朋友愿意，我们也愿同任何国家在非洲开展三方或多方合作，共同为非洲发展振兴做出更大贡献。”

他也说，中非之间有着深厚的传统友谊，根植于双方在争取民族解放事业中的相互支持，源自实现发展道路上的互帮互助，是建立在相互尊重、平等相待、互利共赢基础上的真实亲诚友好合作关系，经受了国际风云变幻的考验，历久弥坚，牢不可破。

秦刚也驳斥了中国给非洲带来债务陷阱的说法，指这是无理的指责，强调非洲债务问题的本质是发展问题。