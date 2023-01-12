台积电第四季净利润同比增78%超出预期

受益于先进晶片的强劲销量，台湾积体电路制造公司（台积电）去年第四季净利润同比增加78%，超出市场预期。

综合路透社、彭博社和《自由时报》等台媒报道，台积电去年第四季财报星期四（1月12日）出炉，公司净利润达2959亿新台币（下同，约129亿新元），高于市场预期的2894亿新台币，也优与去年同期的1662亿新台币。

台积电日前法说会预估第四季以美元计算，季营收为199至207亿美元（下同，约264亿至275亿新元），以中位数203亿美元略较上季微增0.4%，以1美元兑换31.5新台币计算，约为6268.5亿新台币到6520.5亿新台币之间，季增2.23%至6.34%。

先进制程仍是推升台积电营收和获利持续创新的主要动能。台积电去年第四季5纳米制程出货占晶圆销售金额32%，7纳米反而下滑至22%，16纳米12%，28纳米11%。合计5纳米及7纳米营收占比仍高达54%。

台积电去年第四季营收6255.32亿新台币，比上季增加2.02％、同比增达42.75％，为两年来首次低于预期。

以技术平台来看，台积电去年第四季高效运算营收占比42%，再度超车智慧型手机的38%，物联网8%，车用电子6%，消费性电子2%。其中仅高效运算、车用电子营收较上季成长，分别季增10%，动能最强劲。