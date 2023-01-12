核酸检测公司核子基因旗下多家子公司申请注销

曾在2022年急速扩张、覆盖中国绝大多数省市的核酸检测公司核子基因科技有限公司，目前旗下多家全资子公司已申请注销，还有部分公司被当地监管部门列入经营异常名单。

据《人民日报》旗下《健康时报》星期四（1月12日）报道，核子基因子公司大连核子华曦医学检验实验室有限公司近日新增一则注销备案信息，注销原因为决议解散，公告期为1月5日至2月19日。

除大连的核酸公司以外，中国国家企业信用信息公示系统也显示，青岛核子华曦医学检验实验室有限公司和泉州核子华曦医学检验实验室有限公司均在近期发布了注销备案信息。

此前，西宁和长春的核子华曦医学检验实验室公司也因通过登记的住所或经营场所无法联系，被当地市场监督管理局列入经营异常名录。同时，这两地的公司也均在成立不足一月内申请注销。

就近期注销多家公司的原因，核子基因第二大股东、张核子妻子巴颖被中国媒体闻及时仅说，“这个问题我不太清楚”，便挂断了电话。

据不完全统计，核子基因2022年以来继开设16家核酸检测机构，其中大部分集中在2022年下半年。截至去年11月底，核子基因已成立37家从事核酸检测业务的公司。

资料显示，核子基因成立于2012年4月，总部设于深圳，因去年11月底因甘肃兰州通报“核酸检测错误”引起中国网民关注。《健康时报》去年11月29日也曾发表评论文章批评核酸乱象，形容其“已到非重典不能止乱之时”。

中国去年12月起大幅放宽防疫措施、不再要求大规模核酸检测后，相关需求急剧减少，多地许多核酸检测亭关闭，相关从业人员也有所减少。

