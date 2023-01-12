“中国第一商贩”年广九逝世 曾被邓小平三次提及

中国著名民营企业家、 “傻子瓜子”创始人年广九逝世，享年84岁。他是中国改革开放的标志性人物之一，曾被邓小平三次提及支持，也与马云、柳传志等人并列为中国民营经济40年发展历程中最杰出的人物。



据大皖新闻星期四（1月12日）报道，年广九先生因病医治无效，于1月11日下午2时在安徽芜湖逝世，享年84岁。

据当地媒体报道，被誉为“全国个体私营经济第一张名片”的“傻子瓜子”在芜湖改革开放初期破冰而出，为人们走出物资匮乏年代萌发了希望，年广九也由此成为改革开放的标志性人物之一。在2018年发布的《改革开放40年百名杰出民营企业家名单》中，年广九也与马云、柳传志等人并列为中国民营经济40年发展历程中最杰出的人物。

据媒体报道，年广九1937年出生在安徽省怀远县，一次大水灾后穗父亲来到芜湖要饭，十几岁的年广九学会了在街头叫卖，做起了炒瓜子、卖瓜子的生意。因在旁人眼里年广九有点“傻”，后来他干脆称自己卖的瓜子为“傻子瓜子”。

由于“傻子瓜子”味道好，价格低，很快生意就好做了，忙不过来的年广九也请起了雇工。在1978年中共十一届三中全会之后，年广九决定大干一场，将产品打进北京、上海、南京等大城市，成为中国最早的百万富翁之一。不过，他也因此遭受了非议，甚至被戴上“资本家”的帽子。

在年广九遇困之际，被誉为“改革开放的总设计师“的邓小平先后1980年、1984年和1992年三次谈话中给予了他支持，让“傻子瓜子”成为中国民营企业发展的一面旗帜，年广九也成为了中国民营经济发展的标志性人物之一，被称为“改革的报春花”。

邓小平在1992年初南巡讲话中说，“农村改革初期，安徽出了个‘傻子瓜子’问题。当时许多人不舒服，说他赚了一百万，主张动他。我说不能动，一动人们就会说政策变了，得不偿失。”

对于中国民营经济的发展，年广九2018年接受中国媒体采访时说，要抱团取暖，互相支持。他提到，“傻子瓜子”发展壮大后，很多瓜子厂也先后涌现，但一些小的瓜子厂因为缺乏资金，在发展过程中举步维艰，他们便出资帮助，“他们发展好了，我也好了，我什么都好卖了。”