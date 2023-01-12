近900万台湾员工农历新年后想跳槽比率为14年新高

有近900万名台湾员工想在农历新年后跳槽，比率为14年新高。

据台湾《自由时报》星期四（1月12日）报道，农历新年即将到来，各大企业的年终奖金也陆续揭晓。根据yes123求职网的最新调查，有多达862万名员工因不满薪资、没前景、无升迁等因素，想在年后换工作，比率创14年新高。

为了解员工在农历新年后的转职意愿，yes123求职网日前进行兔年新春转职潮与海外上工计划调查，结果发现，2023年想在年后换工作的比率为14年来新高，达94.2%，高于2022年的93.6%和2021年的92.6%。

询问想跳槽的理由，受访员工称对薪水及公司福利不满是首要原因，其次则是没发展前景、没有升迁机会等理由。高达73%受访者已经开始找工作，更逾三成已开始面试，甚至“接获录取通知”。

根据此次调查，想转职的员工大多希望新公司开出的月薪，能比目前的薪资增加11.9%。根据yes123求职网的调查发现，若接受老东家慰留，加薪幅度平均达16.8%，显示原来的公司必须付出更多代价来留人。

哪些行业是年后转职的热门行业，根据yes123求职网的调查，科技资讯（33.2%）位居榜首、之后依序是餐饮住宿与休闲旅游（32.3%）、批发零售与贸易（29.3%），以及传统制造业（26.1%）和金融保险与会计统计（25.2%）。

考量到薪资待遇，高达九成（90.2%）受访者考虑到外商公司上班，比例高于2022年（89.1%），为10年新高。对于新资的期待，则是期望未来的月薪，能比目前平均多4449新台币（约194新元）。

选定了转职行业，接下来还得锁定“梦幻职缺”，调查发现，各热门行业的前几名职缺，与往年变动不大，均为薪资福利好、奖金丰厚的企业。

在可复选状况下，传统产业方面，上班族最向往进入的前五名企业分别是长荣集团、台湾高铁、台塑集团、中钢及诚品；高科技产业方面，前五名企业为台积电、中华电信、鸿海、联发科及大立光。金融产业部分，前五名分别是富邦金、国泰金、中信金、玉山金和台湾金控。

兔年新春转职潮与海外上工计划调查由yes123求职网于2022年12月28日到2023年1月9日，以网络问卷进行抽样，调查目前有工作的会员（已毕或役毕、免役），有效问卷共1277份，信心水准为95%，误差值为正负2.74%。至于企业部分，有效问卷共992份，信心水准为95%，误差值为正负3.11%。