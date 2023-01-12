中航电测拟收购成飞集团

中国A股上市公司中航电测仪器股份有限公司（下称“中航电测”）星期三（1月11日）晚上发布公告称，公司正在筹划发行股份购买资产事项，本次交易的标的资产初步确定为成都飞机工业（集团）有限责任公司（下称“成飞集团”）的100%股权。

据中新社报道，上述公告显示，本次交易前，中国航空工业集团有限公司（下称“航空工业集团”）持有成飞集团100%股份，为成飞集团的控股股东、实际控制人。航空工业集团也是中航电测的实际控制人。本次交易的交易方式预计为中航电测向航空工业集团发行股份购买其持有的成飞集团100%股权。

公告称，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据相关规定，中航电测股票自2023年1月12日开市时起开始停牌。

公开资料显示，中航电测是提供军民两用智能测控产品及系统解决方案的企业，业务涵盖航空军品、传感控制、智能交通、工业软件四大板块，2021年实现收入19.43亿元（人民币，下同，约3.83亿新元），实现净利润3.07亿元，最新总市值逾62亿元。

成飞集团是中国航空武器装备研制生产和出口主要基地、民机零部件重要制造商。在军机方面，成飞集团研制生产了歼-5、歼-7、枭龙、歼-10、歼-20等系列飞机；在民机方面，参与承担了大型客机C919、新支线客机ARJ21、大型水陆两栖飞机AG600机头的研制生产。

中信证券认为，本次成飞集团拟被注入中航电测，是自2017年沈阳飞机工业（集团）有限公司注入中航黑豹以来，航空工业集团推出的又一次重磅资本运作。2021年以来，中国军工行业资产证券化运作趋于活跃，航空工业集团资本运作提速，同时板块中相关企业的股权激励推进也明显提速。2022年5月，中国官方印发提高央企控股上市公司质量工作方案。在政策引领下，各央企已进入改革快车道。