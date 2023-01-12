赵立坚调职后其妻据报再发文“荣辱不惊”

有中国“战狼”外交官之称的赵立坚被调职的原因引发猜测，他的妻子汤天如星期三（1月11日）据报再度在微博发文写道“荣辱不惊”，有香港媒体猜测，这是否在暗示赵立坚仕途受挫并有自勉意涵。

据香港《星岛日报》星期四（12日）报道，汤天如星期三疑似在微博账号“大聪和臭丫头”发布16字贴文，写道：“牢记使命，不忘初心，砥砺前行，荣辱不惊。”

这条微博帖文目前已被删除，但帖文截图仍在网上流传。《星岛日报》报道，有网民调侃：“娶妻如此，夫复何求。”也有网民说：“遇到荣的时候，一般不会这么自我鼓励，显然觉得近期的调整不是荣，而是辱”，“只有16个字，但微言大义，不满溢于言表。”

赵立坚在新年伊始突然被调离外交部新闻司副司长、发言人职位，改任外交部边界与海洋事务司副司长，引发外界猜测中国或将调整外交风格，重新评估“战狼”策略。

中国外交部新闻发言人汪文斌星期二（10日）在记者会上回应说，赵立坚的职务异动是“根据工作需要，交流任职”。

汪文斌还说，中国始终坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，同时在事关中国主权、安全、发展利益等原则问题上，“我们从不含糊，坚决维护。这是中国外交官的光荣职责和神圣使命。”

赵立坚2022年12月2日主持外交部例行记者会后，便一直没有出现在公众视野，当时正是冠病疫情在中国大面积暴发之时，赵立坚疑似也感染冠病，汤天如当时在微博公开发文抱怨买不到抗疫药品，后又感谢邻居分享药物解决困难。

汤天如此前也在微博多次发文，包括心疼丈夫工作辛苦、加班到深夜，没有加班工资与奖金，又称赵立坚一切服从安排，维护国家战斗舆论第一线，却换来“国内外造谣声骂声一片，还要捎上家”等。

汤天如的这些公开发言，在中国官员家属中为罕有高调，一些网民认为，这对赵立坚的形象和事业带来负面影响。有网民猜测，此次赵立坚离任，可能是受妻子言论影响。