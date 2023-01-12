中国考古人员发现兵马俑坑甬道被挖开过

中国考古人员展开兵马俑考古发掘时发现，俑坑甬道被人挖开过，推测俑坑修建参与者曾进行破坏俑坑的工作。甬道迹象据报可为西楚霸王项羽破坏秦始皇陵园和兵马俑坑提供一个非常有力的佐证。

据中国央视新闻和上关新闻报道，秦始皇帝陵博物院星期四（1月12日）发布秦兵马俑一号坑第三次发掘成果。秦始皇帝陵博物院研究员申茂盛说，此次考古发掘显示，俑坑甬道被人挖开过，推测有人利用甬道进入俑坑。

考古人员推测，能够利用甬道进入俑坑进行破坏的人，一定是参与了俑坑修建的人，联想投降项羽的秦兵，这些人在接受了项羽的指令来破坏的话，一定是轻车熟路。

公元前207年，刘邦率兵入关中，秦王子婴投降。项羽恐刘邦占领关中自立为王，也跟着率兵入关。但在鸿门宴上，项羽还是放走了刘邦，并封刘邦为汉王。项羽为了发泄对秦的仇恨，屠咸阳城，杀秦王子婴，又烧秦宫室，大火三月不灭。但他仍不罢休，又下令发掘秦始皇的陵墓。据《水经注》记载，项羽以30万士卒发掘秦始皇陵，盗走大量随葬宝物，运了30日还没有运完。

秦兵马俑陪葬坑是秦始皇帝陵园外围的一组大型陪葬坑，其中一号坑面积最大，平面呈长方形，东西长230米、南北宽62米、深5米，总面积1万4260平方米，按照排列密度估计，全部发掘后可出土陶俑、陶马6000余件。