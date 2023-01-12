中超深圳队总经理丁勇据报涉李铁案被带走调查

中国媒体报道，中国足球超级联赛深圳队总经理丁勇涉嫌中国国家足球队原主帅李铁案，被带走调查。

据《北京青年报》星期三（1月11日）引述多名媒体人报道，中超深圳队的总经理丁勇被带走，被认为和李铁案有关。目前深圳已经有三人被带走调查，包括前国脚张鹭、前总经理丁冬梅，如今加上丁勇。

丁勇曾先后任职于两家中超俱乐部，天津权健和深圳队。

据湖北省纪委监委网站2022年11月26日消息，中国国家男子足球队原主教练李铁涉嫌严重违法，目前正接受中央纪委国家监委驻国家体育总局纪检监察组和湖北省监委监察调查。

据上观新闻2022年11月报道，中国足协3日发布了亚足联、中国足协职业级教练员线下接受再教育培训的通知，李铁、范志毅、杨晨等中国前国足运动员都报名参加。

正值培训班举行期间，也就是11月9日，李铁被有关部门带走。由于李铁突然“人间蒸发”，还缺席了培训班的拍照合影留念，所以其他参加培训班的人员就开始打听，随后有关李铁被带走接受调查的消息不胫而走。

多个信息源称，李铁带领武汉卓尔冲超后，因薪资纠纷问题与俱乐部产生矛盾。俱乐部一位高层举报了李铁的相关违约行为。

据《足球报》2021年披露，李铁在2020年出任中国国足主帅后，与武汉队换了一种合作方式，重新签订合同，他的职务类似总经理，全面操盘俱乐部。

2018年和2019年带武汉队执教期间，李铁年薪是1200万人民币（下同，约237万新元），在2020年转为幕后操盘后，他的年薪直达3000万人民币。

李铁后来公开辞去武汉卓尔所有职务，尽管武汉卓尔2020赛季一团槽，险些降级，但李铁认为3000万年薪是应得的，于是向对方讨薪，双方的关系彻底破裂。

据中国足球协会网站2021年12月3日消息，日前，李铁向中国足球协会提出辞去中国国家男子足球队主教练职务的请求。经中国足球协会研究决定，同意其辞职申请。

经广泛征求意见，中国足球协会研究决定，聘任李霄鹏担任中国国家男子足球队主教练职务。