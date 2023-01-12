中国公民入境韩国受不公平待遇 中驻韩大使：十分忧虑和遗憾

中国驻韩国大使邢海明说，对于当前中韩之间出现的签证风波，以及中国公民在入境过程中所遇到的不公正的、歧视性的待遇，他感到十分忧虑和遗憾。

中国驻韩国大使邢海明星期四（1月12日）下午在首尔接受中新社访问时，作出上述表述。

他说：“出现当前这种问题的责任不在我们。我想（韩方）有关当局应就此进行深入分析。”

邢海明强调，（中韩两国）外交当局应该通过友好协商解决当前出现的困难和问题，以保证两国关系平稳、顺利发展。

另据韩联社报道，韩国外交部发言人任洙奭星期四在例行记者会上说，韩方已通过外交渠道就中国对韩方采取入境限制措施明确表达遗憾，并申明不应因防疫之外的其他因素限制入境的立场。

任洙奭说，韩方的对华防疫措施建立在科学依据之上，旨在保护韩国公民，没有其他任何涵义。韩国政府今后也将通过外交沟通为保护、支援韩国公民和企业竭尽全力。

中国官方2022年12月26日宣布从2023年1月8日起大幅松绑边境防疫措施，但中国国内疫情大规模暴发引发不少国家和地区担忧。12月下旬以来，美国、日本、意大利、印度等多国相继针对中国游客出台相应管控措施。

不过，与其他大多数国家相比，韩国1月2日对华防疫措施更严格，既要求乘客进行行前和落地冠病检测，对呈阳中国旅客强制隔离，还叠加了暂停发放赴韩短期签证。一些赴韩中国旅客更在网上晒图抱怨，指韩国边检要求所有中国旅客戴上统一的黄色胸牌，前往机场内单独设置的区域接受核酸检测，让他们感觉像犯错被“挂黄牌”。

中国驻韩国大使馆星期二（10日）中午宣布，即日起暂停签发韩国公民赴华短期签证。

据央视新闻星期三（11日）报道，中国移民管理机构自即日起，对韩国公民暂停签发口岸签证，暂停韩国公民来华实行72/144小时过境免签政策。