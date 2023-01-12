非香港居民16日起不再获免费提供疫苗接种

香港特区政府星期四（1月12日）宣布，由下星期一（16日）起，非香港居民将一律不获港府冠病疫苗接种计划下提供免费接种。

综合《星岛日报》和香港电台报道， 港府发言人说，考虑到近日市民对接种冠病疫苗需求增加，而私营医疗机构也陆续提供自费疫苗接种服务，政府将调整免费接种安排，以确保香港居民获优先分配疫苗并善用医疗资源。

发言人说，至于在新安排实施当天前、曾在港府接种计划下接种，或已持有相关预约登记，并符合逗留规定的非香港居民，须在预约及前往接种疫苗时，出示相关的接种或预约纪录，经核实后方会获安排接种。

发言人说，私营医疗机构自1月初起，已提供复必泰二价疫苗自费接种服务。非香港居民可自行到提供服务的香港私家医生、诊所及医院自费接受冠病疫苗接种服务。

发言人重申，港府一贯政策目标是确保政府疫苗接种计划下，有足够疫苗供应予市民，当局也已采购足够的疫苗供接种计划用。私营医疗机构提供的自费疫苗，不会影响政府接种计划下的疫苗供应。

港府再次强调，短暂来港的非香港居民不能接种免费疫苗，他们可自行到香港私家医生、诊所及医院自费接种冠病疫苗。

有香港医疗中心星期四起为合资格非香港居民，提供自费接种复必泰二价疫苗服务。首日预约的六人中，包括持探亲签证赴港的北京居民。

接种有关疫苗的医疗集团说，每盒二价疫苗有六支针，开封后12小时内要使用，因此订购疫苗需配合预约人数，避免浪费。