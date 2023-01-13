中使馆批英通过香港问题半年报告干涉中国内政

中国驻英国大使馆星期四（1月12日）批评英国通过发表《香港问题半年报告》，粗暴干涉香港事务和中国内政，中国强烈不满，坚决反对，已向英国提出严正交涉。

使馆发言人在官网上说：“英方无视中方严正立场，执意发表所谓《香港问题半年报告》，歪曲事实、颠倒黑白，粗暴干涉香港事务和中国内政，严重违反国际关系基本准则。”

发言人也说，香港早已回归中国，香港事务纯属中国内政，不容任何外来干涉，并呼吁英国放下殖民心态，尊重中国主权和统一，停止违反国际关系基本准则，停止干涉香港事务和中国内政，停止破坏香港的民主法治和繁荣稳定。

英国外长克莱弗利（James Cleverly）在报告中说，英国会在力所能及的情况下，与香港特首李家超展开建设性合作，但也会根据香港特区政府的行动，对港府进行评判。

英国也呼吁李家超尊重香港的权利和自由，维护法治，并说：“香港保持其独特性，将符合中国的利益。”

英国指北京“正在多方面系统性地侵蚀自由，收紧对一般香港民众的生活限制”，并称在香港的个人和民间社会团体正在自我审查，大多数独立新闻媒体被迫关闭，香港民众的投票权也受到限制。

英国认为，香港自治度下降，并指《香港国安法》无处不在的寒蝉效应渗透到香港社会的方方面面。克莱弗利也针对中国全国人大常委会去年12月解释《香港国安法》部分条款说：“我们将密切关注行政长官如何执行这项决定。”

克莱弗利说，英国对香港和香港民众做出坚定承诺，“我们希望香港繁荣发展，我们也非常认真看待《中英联合声明》共同签署国的责任”，并指中国没有遵守《中英联合声明》。

英国也誓言，会继续支持香港民众，包括通过英国国民（海外）签证途径，让香港人在英国生活、工作和学习。

中国驻英使馆回应时强调，中国制定并实施《香港国安法》，“推动香港进入由乱到治走向由治及兴的新阶段，受到香港各界的广泛欢迎和衷心拥护”。全国人大常委会对《香港国安法》相关条款进行解释，有利于解疑释惑、止息纷争，有利于规范审理《香港国安法》案件的司法程序，有利于维护香港法治和经济社会稳定发展，符合香港社会普遍期待，是完整准确实施《香港国安法》、依法有效维护国家安全的必要之举，只会加强香港的法治建设、更好维护香港民众的各项权利和自由。

使馆也说，《中英联合声明》的核心要义是中国恢复对香港行使主权，没有赋予英国在香港回归后对香港承担任何责任。“英方反复拿《中英联合声明》说事，妄议中方治港政策，是对香港民主发展的粗暴干扰和破坏。无论是打‘英国国民（海外）护照牌’，还是打‘英籍法官牌’都阻挡不了香港由乱及治、由治及兴的大势，也动摇不了中方坚定不移贯彻‘一国两制’、捍卫国家安全、维护香港法治的决心。”

中国外交部驻港公署也批评英国恶意抹黑《香港国安法》和特区选举制度，无理诋毁香港民主、自由、人权、法治，粗暴干预香港事务和中国内政，严重践踏国际法原则和国际关系基本准则，驻港公署发言人予以强烈谴责，并认为这份报告早该休矣。

驻港公署发言人在官网上说：“英方所谓报告不分是非、颠倒黑白，大肆污蔑中央对港政策，诋毁特区依法施政，唱衰香港发展前景，对香港求稳定求发展的主流民意视而不见，却毫无底线地为极少数反中乱港分子洗白，只能暴露其唯恐香港不乱的险恶用心和‘以港遏华’的卑劣图谋，令人不齿！”

发言人也说：“英方口口声声维护法治，却要每隔半年念一次‘咒语’，操弄‘法官牌’‘BNO牌’等插手香港事务，甚至悍然干预和破坏香港法治，更让世人看清其虚伪和双标嘴脸。”

港府则指报告对一国两制成功实践下的香港恶意诋毁和政治攻击，强调香港特区是中华人民共和国不可分离的部分，呼吁英国遵从国际法和国际关系的基本准则，立即停止干涉香港特区的事务。



对于英国在报告中说，将在双方广阔的关系中谋求与行政长官共同开展具建设性的工作，特区政府回应时说，香港特区一向依照《基本法》，积极与世界不同国家和地区保持广泛联系和促进合作，但前题是对方必须尊重一国两制原则，不得抹黑或诋毁一国两制的成功实践，不得干预香港特区内部事务。