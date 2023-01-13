日熊本县官员以台积电进驻为契机赴台扩大交流

全球最大半导体代工企业台湾积体电路制造公司（台积电）正在日本熊本县建设工厂，该县知事蒲岛郁夫以台积电进驻为契机，赴台访问扩大经济交流。

据日本共同社星期四（1月12日）报道，熊本县知事蒲岛郁夫星期三（11日）起对台湾进行为期四天访问。蒲岛抵达台北后受访时说，“希望让台湾民众了解熊本的魅力，加深彼此的友谊”。

约100人出席了11日晚举行的熊本与台湾经济交流研讨会。台湾的玉山商业银行负责人受访时说，为配合台积电进驻日本，金融层面的支持不可或缺，表示将与日本的银行合作提供服务。2022年7月玉山商业银行与九州金融集团（FG）旗下的肥后银行和鹿儿岛银行缔结了业务合作。

除熊本县知事蒲岛郁夫外，熊本市长大西一史、九州FG社长笠原庆久等人也参加赴台考察团，与台湾的企业和经济团体展开交流。

台积电在熊本县菊阳町兴建的半导体工厂预计2023年秋季竣工，2024年底开始出货。台积电与日本索尼集团（Sony Group）、电装（DENSO）总共投资约9800亿日元（约100亿新元）合建该厂。

东京电视台World Business Satellite去年12月播出台积电资深副总经理侯永清的访问，他当时说，除正在熊本县兴建的工厂外，台积电不排除在日本再盖新厂。