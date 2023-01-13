美国众议院表决禁止向中国出售战略储备石油

美国众议院大比数通过禁止向中国出售战略储备原油的提案，不过预计提案将在民主党控制的参议院受阻。

据彭博社报道，众议院星期四（1月12日）以331票支持、91票反对的表决结果通过上述提案，其中反对票均来自民主党议员。

摘要显示，若能成法，提案将能禁止能源部从战略储备中向任何北京所有或控制的实体出售原油。它还要求，将释放的储备不能出口到中国作为销售条件。

为了应对俄乌战争后原油价格飙升，美国总统拜登去年3月决定出售1亿8000万桶战略储备原油，并在10月中期选举前释放其中最后的1500万桶。共和党批评他这举措是为了在选举中拉票，众议院监督和改革委员会也正就此进行调查。

共和党还就政府对应急储备的使用提出指控，称能源部向中国石化旗下的联合石化美洲有限公司（Unipec America Inc.）转移了90万桶原油。这家公司从拜登之子亨特·拜登（Hunter Biden）曾任创始董事会成员的渤海华美(BHR Partners）获得过数十亿美元投资。

白宫曾说，法律规定能源部必须在竞争性招标中向出价最高者出售储备油，无论其是否为外国公司。

联名提出此次禁售提案的华盛顿共和党议员罗杰斯（Cathy McMorris Rodgers）说，美国的战略原油储备是为了应对真正的能源供应中断而不是帮助中国，“出于政治目的耗尽战略储备并将其部分出售给中国，是对我们国家安全的重大威胁。”

