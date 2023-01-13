美印太事务协调员坎贝尔：望美中共建护栏以保持和平竞争关系

美国国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔说，希望美中2023年能共建护栏，以确保两国竞争“和平并富有成效”。

据美国之音报道，被台湾媒体称为拜登政府“印太沙皇”的坎贝尔星期四（1月12日）在华盛顿智库战略暨国际研究中心（CSIS）总部举行的2023年印太地区前景展望研讨会上，作出以上表述。

他说，去年底，美国总统拜登和中国国家主席习近平在印尼的会晤为美中两国关系建立基础，今年他期待为两国关系设立护栏。

坎贝尔说：“也许2023年是为美中关系设立护栏的时候，尽管我们认为美中关系的主要特征仍是竞争，但我们希望这是富有成效的和平竞争。我们非常希望将其导向对美中两国人民都有利的领域。”

坎贝尔说，2023年美国将继续加强与印太盟友和伙伴的关系，其中与日本的关系继续扮演基础角色。

他说：“我们讲持续深化美日关系，并计划在2023年积极访问印太地区。我们再次感谢日本担任七国集团（G7）轮值主席国，我们将支持G7会议，并将在澳大利亚重新召开四方安全对话机制会议。我们也将继续推进对印太经济框架（IPEF）的承诺，目前一切正处于关键阶段，各国都想知道此框架能带给他们什么好处。”

此前，美日星期三（11日）举行外交与国防部长“2加2”会谈，双方同意加强军事合作。根据美国国防部新闻稿，美国国防长奥斯汀、国务卿布林肯都表示绝对支持日本修正国防安保政策，即支持自卫队具备反击能力，并支持日本提高国防支出。