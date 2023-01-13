台民调：苏贞昌施政不满意度达57%

台湾民意基金会星期五（1月13日）公布的最新民调显示，57%受访民众不满意行政院长苏贞昌内阁的整体施政表现，创下苏内阁2019年1月成立以来的新高纪录。

综合台媒报道，台湾民意基金会董事长游盈隆说，这是苏内阁成立四年来最艰困、人民最火大的时刻。

游盈隆说，从长期趋势看，苏贞昌内阁施政满意度继2022年选后重挫11.4个百分点后，本月再下降0.2个百分点，续创2019年1月苏内阁成立以来的最低纪录。

游盈隆还说，当社会弥漫着2022年选后败战内阁应迅速总辞的氛围时，就算苏内阁具体回应“还税于民”普发现金6000新台币（约261新元）的社会呼声，让施政满意度有暂时止跌迹象，但不满意苏内阁迟迟没总辞的人民期待已转化成更强的怒火。

游盈隆进一步分析时，列出值得注意的五点。第一、从年龄层看，除65岁以上公民外，每一个年龄层都呈现远远超过半数的人不满意苏内阁的整体施政表现；35岁至64岁者更有超过六成不满意，20岁至24岁有六成不满意，25岁至34岁则有五成六不满意。

第二、从教育背景看，除了初中及以下教育程度者尚呈现多数满意苏内阁整体表现外，其他高中／高职及以上教育程度者皆呈现六成以上不满意。以大学及以上教育程度者为例，三成三满意，六成二不满意。

第三、从职业背景看，除了农民及学生尚呈现多数满意苏内阁整体施政表现外，其他各界包括自营商／企业主、高阶白领人员、基层白领人员、军公教人员、劳工、家庭主妇、退休人员及目前失业／待业者都呈现多数不满意的状况。

这次调查访问期为2023年1月9日至11日；以全台为范围的20岁以上成年人；抽样方法是以全台住宅电话用户为抽样架构，有效样本1085人，误差在95%信心水准下约正负2.98个百分点。