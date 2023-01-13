北约前秘书长：勿让台湾遭受与乌克兰同等命运

北约前秘书长拉斯穆森呼吁民主世界万不可重蹈覆辙，不能让台湾遭受与乌克兰同等命运，民主世界为此应设法让中国大陆觉得攻台将付出高昂代价。

上个星期访台的拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）星期四（1月12日）在英国《金融时报》撰文介绍，他的访台目的是要支持自由和民主，以及台湾民众在和平中决定自身未来的权利。

他认为，两岸关系与俄乌关系之间的相似之处难以忽视。“民主世界未能阻止俄罗斯攻打乌克兰，我们绝不能对中国大陆犯下同样错误。我们必须从乌克兰战争中吸取正确教训，防止在台湾海峡发生战争。”

拉斯穆森称，乌克兰至今仍是自由国度，是因为乌克兰人民已经为战斗做准备，只有当乌克兰人民愿意为捍卫国家而牺牲生命，外界的武器支援才可能发挥效用。他认为，要吓阻中国大陆，就是让北京相信，“任何侵略行动必将招致巨大代价”。

他也认为，延长义务役期是台湾做出的十分重要决定，并称此举能向外界传达台湾严肃看待自我防卫，台湾民众也愿意为了自由民主的未来而奋斗的信息。

拉斯穆森相信，民主世界做出强力一致的回应也很重要，并呼吁民主地区领导人明确传达中国大陆如果试图强行改变台湾现状，民主世界会做出一致回应的信息。

拉斯穆森也强调提供优良武器的重要性。“由于盟友，尤其是美国提供优良军事装备，乌克兰成功阻止俄罗斯最初的入侵行动，并扭转战局。如果乌克兰在战前就具备，（俄罗斯总统）普京在发动全面入侵之前，可能会三思而后行。”

他认为，此事对台湾来说更为重要，并指出台湾的地理环境意味着一旦发生战争，要求提供补给非易事。“要实现有效的威慑力量，我们现在应该向台湾提供在自我防卫方面所需要的武器。”

拉斯穆森也认为，要起到威慑作用，降低中国大陆对台采取行动的可能性，最重要的是确保乌克兰在俄乌战争中取得胜利。