中国去年进出口总值首次突破40万亿人民币

中国去年进出口总值首次突破40万亿元人民币（下同，约7.87万亿新元），连续六年保持世界第一货物贸易国地位。

据中国国务院新闻办公室官网消息，中国海关总署新闻发言人吕大良星期五（1月13日）上午在国务院新闻办举行的2022年全年进出口情况新闻发布会，作出上述通报。

吕大良在会上说，2022年，面对复杂严峻的国内外形势，中国外贸进出口顶住多重超预期因素的冲击，规模再上新台阶，质量稳步提升。据海关统计，2022年中国货物贸易进出口总值42.07万亿元人民币，比2021年增长7.7%。其中，出口23.97万亿元人民币，增长10.5%；进口18.1万亿元人民币，增长4.3%。

他说，中国2022年进出口韧性强、规模大，进出口总值首次突破40万亿元人民币关口，在2021年高基数基础上继续保持了稳定增长，规模再创历史新高，连续六年保持世界第一货物贸易国地位。

据他介绍，从分季度看，第一和第二季度进出口总值分别超过9万亿人民币和10万亿元人民币，三季度进出口总值增长至11.3万亿元人民币，这是季度规模的新高点，四季度进出口总值继续保持11万亿元人民币的水平。

吕大良说，中国2022年的贸易伙伴结构优、增势好，对亚细安（中国称东盟）、欧盟、美国分别进出口6.52万亿元人民币、5.65万亿元人民币和5.05万亿元人民币，分别增长15%、5.6%和3.7%。同期，中国对“一带一路”沿线国家进出口增长19.4%，占中国外贸总值的32.9%，提升3.2个百分点；对区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）其他成员国进出口增长7.5%。

他还说，中国2022年外贸主体数量增、活力强，有进出口实绩的外贸企业59.8万家，增加5.6%。其中，民营企业51万家，增加7%，进出口21.4万亿元人民币，增长12.9%，占进出口总值的50.9%，提升2.3个百分点。同期，外商投资企业进出口13.82万亿元人民币，国有企业进出口6.77万亿元人民币，分别占进出口总值的32.9%和16.1%。

吕大良总结介绍时说，总的看，2022年中国外贸实现了新的突破，进出口规模、质量、效益同步提升，成绩来之不易。展望今年，当前中国经济恢复的基础尚不牢固，外部环境动荡不安，世界经济下行的压力不断加大，中国外贸发展面临的困难挑战仍然较多。正视这些困难挑战的同时，也要看到中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面依然不变，今年经济有望总体回升，要更加坚定推动外贸稳规模、优结构的信心。