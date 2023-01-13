路透社：政府强化支持 中国今年经济增长或回升至4.9%

路透社一项调查显示，在决策者承诺强化对受疫情重创经济的支持，中国2023年经济增长或将回升至4.9%。

路透社星期四（1月12日）引述49名经济师接受该社调查提出的增长中值预估，受疫情封控和信心指数下滑影响，中国2022年国内生产总值（GDP）增长或只有2.8%，低于去年10月的3.2%增长预估，也明显低于2021年8.4%增长。

中国领导人承诺，在正视“动态清零”封控措施和房地产业严重衰退等影响经济增长因素的同时，将刺激中国今年的经济增长。但是，中国政府去年12月突然宣布解除“动态清零”防疫措施，引发疫情感染率暴增，正给经济造成短期阵痛。

路透社引述瑞银集团首席中国经济师汪涛分析说，预计今年3、4月后，得益于冠病疫情高峰过后的重新放开和额外储蓄的释放，中国经济活动和消费将强劲反弹。不过，缺乏大规模的收入及消费刺激配套很可能限制反弹幅度。

报道称，中国2022年增长率预计将远低于官方制定的5.5%目标。除去疫情2020年暴发初期的2.2%增长率，这将是自1976年文革结束以来中国最糟的经济表现。

报道说，因应防疫措施加剧，中国2022年第四季度GDP增长可能同比只上升1.8%，远低于第三季度3.9%的增速。以季度环比计算，相较于7月至9月第三季度3.9%的增长率，中国2022年第四季度经济预估可能萎缩0.8%。

中国政府定于下星期二（1月17日）发布2022年全年和第四季度GDP数据，以及12月份的经济活动数据。