大陆买家在港房产贷款申请创历史新高

中国大陆买家在香港的按揭申请量去年第四季度创下历史新高，凸显出中国大陆买家在香港房地产行业的影响力不断增强。

据彭博社星期五（1月13日）报道，经络按揭转介公司（mReferral Mortgage Brokerage Services）去年第四季度处理的按揭申请中，拥有香港居留权的大陆买家占到了11.4％，创下该公司自2018年开始跟踪该数据以来的最高比例。

经络按揭转介公司首席副总裁曹德明说，大陆买家将成为“市场支柱”之一，“他们有收入，也有能力在香港购买房产。他们也更喜欢中高端的房产。”

报道称，大陆民众移民的倾向在经历去年严格的防疫政策和对经济放缓的担忧后激增，而香港是重要的搬迁目的地之一，而香港政府推出的吸引人才计划，也使得香港更具有竞争力。香港特首李家超在去年10月的施政报告中提议，当非永久居民的买家获得居留权后可获得退税，也进一步激励了大陆人在香港投资房地产。

港府为吸引更多来自大陆和世界其他地区的人才所做的努力，也将有助于提升香港的房屋租赁市场。据彭博行业研究（Bloomberg Intelligence）预计，随着越来越多的工人迁往香港，住宅租金在2023年可能会反弹约5％。

受利率上升和人口外流影响，香港房地产市场一直处于压力之下。根据中原地产机构追踪的数据，去年香港转售房屋的价值下降了约16％，新房和二手房的销售总量则下滑至1996年以来的最低水平。

