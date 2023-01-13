朱立伦称国民党坚持走蒋经国路线

国民党主席朱立伦星期五（1月13日）上午到桃园追悼台湾前总统蒋经国后受访时说，国民党将坚持走蒋经国路线。

据台湾《自由时报》报道，今天（13日）适逢台湾前总统蒋经国逝世35周年，前总统马英九、国民党主席朱立伦、国民党籍桃园市长张善政一早赴桃园大溪陵寝谒陵。

国民党籍台北市长蒋万安上午6时半低调赴大溪陵寝谒陵，全程停留约25分钟。蒋万安步出陵寝时一度拭泪，离开前未受访，仅简单挥手说“早”。

上午8时前，台湾前总统马英九车队抵达大溪陵寝，马英九在张善政陪同下谒陵，两人在陵寝停留约20分钟。马英九离开前也未受访，仅对媒体说“谢谢大家”，随即上车离开。

国民党主席朱立伦则在近上午8时40分抵达大溪陵寝，并在张善政陪同下谒陵。他谒陵后接受媒体联访，全程以“经国先生”尊称蒋经国。朱立伦说，“今天（13日）特别对经国先生表达最高的敬意跟怀念”，并表明国民党将坚持走蒋经国的路线。

朱立伦强调，“经国先生就是最爱台湾、最爱民众的路线，经国先生永远跟民众走在一起。经国先生永远最爱台湾，不管他建设台湾、保卫台湾，尤其是今天大家说的‘护国神山’台积电，或者是国家重大的科技、交通，所有的建设，都是经国先生当时完成的，所以感念经国先生对所有台湾的爱”。