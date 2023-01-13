台湾网红“馆长”陈之汉枪击案 主谋和枪手分别判监16年和15年半

台湾网红“馆长”陈之汉2020年遭人枪击后逃过一劫，涉案主谋和枪手星期五（1月13日）分别被判刑16年和15年半。

综合台媒报道，陈之汉三年前在自己经营的健身房前被近距离开三枪受重伤，枪手刘丞浩随后带枪自首试图承担罪责。检警查出背后为竹联帮宝和会份子主使，并将宝和会会长林修伯、组长施俊吉、枪手刘丞浩等人起诉，最高法院13日将众人分别判刑一年至16年不等的刑期。

本案发生于2020年8月间凌晨2时多，“馆长”陈之汉带着两名助理离开自家健身俱乐部旗舰馆时，埋伏等候的刘丞浩突然小跑步跟上，拿出枪只朝“馆长”头部、身体要害连开三枪。“馆长”躲得快，仅右手、右腿中弹，从车内滚落、倒卧血泊中，但他仍不忘开直播，希望网友继承他的精神。“馆长”被送医后，幸运捡回一命；至于开枪的刘丞浩则在事后带枪投案，供称自己因为性骚扰案与“馆长”有诉讼纠纷，才会不满开枪。

检警不相信刘丞浩的说法，经过调查后，发现刘丞浩在开枪前打了一通电话给竹联帮宝和会组长施俊吉；检警持续追查，发现宝和会疑似不满“馆长”挡人财路，所以设计枪击案。

警方在案发后两个月，大动作搜索宝和会会长林修伯及相关干部的住处、酒店等地，并带回10余人讯问。检方最后依照杀人未遂、恐吓取财、剥夺他人自由等罪，对林修伯等人提起公诉。

一审认定施俊吉为主谋，判刑18年半，枪手刘丞浩判刑16年；宝和会会长林修伯判刑四年，副会长梁智胜判刑一年，其余帮众分别判刑八年半到10个月不等刑期。二审也认定施俊吉为主谋，仍判刑16年，枪手刘丞浩判刑15年半，林修伯、梁智胜被认定犯“组织犯罪”，均判刑一年，其余帮众仍判处八年到10个月不等刑期。全案再上诉，最高法院13日驳回上诉，全案定谳。