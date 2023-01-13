IMF总裁吁中国坚持经济重新开放

国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃敦促中国继续推进经济重新开放，称中国从动态清零防疫政策向更正常运行的转变，可能成为2023年推动全球经济增长的单一最重要因素。

据彭博社报道，格奥尔基耶娃周四（1月12日）告诉记者，国际货币基金组织认为，即使增速较2022年3.2%的估计水平放缓，世界经济衰退是可以避免的。她说，如果世界最大经济体美国陷入萎缩，程度也会很温和。

格奥尔基耶娃认为，1月31日在新加坡发布最新世界经济展望时，IMF预计不会大幅下调去年10月作出的全球GDP增长2.7%的预测。她认为，全球增长可能会在年底前触底，明年将加速增长。她在持续了一个多小时的广泛讨论中说，通胀仍然顽固，央行遏制价格上涨的工作尚未完成。

格奥尔基耶娃上个月对中国进行了疫情爆发以来首次访问。她在讨论中说：“最重要的是，中国要坚持下去，不要从重新开放中退缩，如果他们坚持下去，到年中前后，中国就会为全球平均增长做出积极贡献。”她称中国2022年的表现“非常令人失望”。

格奥尔基耶娃说，在奥密克戎变种和俄罗斯入侵乌克兰给全球经济踩下刹车一年后，俄乌战争继续对投资者和消费者信心产生着负面影响，特别是在欧洲。格奥尔基耶娃说，战争可能的溢出效应是对经济扩张影响最大的风险，不过这是一个低概率事件。

虽然IMF认为暂时不会发生系统性债务危机，但60%的低收入国家已陷入或濒临困境。

